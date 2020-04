Schnäppchen KW 15/2020: Gratis Spiele und Spiele-Apps // Osterspecial

PC iOS Android

Auch zum Osterwochenende wollen wir euch wieder eine Übersicht von Spielen und Spiele-Apps präsentieren, die ihr aktuell gratis bei Steam, Epic Games Store und Co. sowie in Apples Appstore und Googles Playstore herunterladen könnt. Außerdem gibt es eine Übersicht über die Titel, die ihr in dieser Woche kostenlos probespielen könnt.

Im Epic Games Store bekommen Adventurefreunde mit Sherlock Holmes - Crimes and Punishments (GG-Test mit Testnote 6.0) Nahrung für ihre grauen Zellen. Wer schon immer einmal Googles Streamingdienst Stadia ausprobieren wollte, kann sich aktuell ein kostenloses Zweimonats-Abo sichern, mit dem ihr unter anderem Destiny 2, Thumper, Gylt oder Grid spielen könnt (Kündigung nicht vergessen). Zum Abschluss schenkt Ubisoft allen Fans von Just Dance 2020 einen Monat Zugang zum kostenpflichtigen Just Dance Unlimited (PS4, Xbox One, Switch, Stadia).

Anlässlich des Osterfestes gibt es diese Woche noch eine kleine Überraschung. Da sich für viele der Osterausflug oder das Ostereier suchen in der aktuellen Situation schwierig gestalten könnte, hat der Osterhase in dieser News ein paar "Ostereier" versteckt, die hoffentlich ein paar findigen Usern etwas Freude bereiten werden.

Im Folgenden haben wir für euch eine Auswahl von einigen interessanten Gratistiteln zusammengestellt. Wie lange die Spiele kostenlos angeboten werden, ist nicht immer bekannt, weshalb ihr bei Interesse schnell zuschlagen solltet.

PC

Close to the Sun : Epic Games Store

: Epic Games Store Google Stadia Pro (Zweimonats-Abo): Google

Gravity Wars (PC): itch.io / Steam (ab 19 Uhr)

(PC): itch.io / Steam (ab 19 Uhr) Master of Orion (Voraussetzung Sieg bei World of Tanks ): News

(Voraussetzung Sieg bei ): News Sherlock Holmes - Crimes and Punishments : Epic Games Store

: Epic Games Store Ticket to Ride - First Journey : Steam

: Steam Transpose (VR): Steam (ab 19 Uhr)

Spiele-Apps

Defense Zone 3 : Android

: Android Egg Hunt : iOS

: iOS follow.trail : iOS

: iOS Ticket to Ride - First Journey : Android / iOS

: Android / iOS Zombie City Defense 2: Android

Aktuell kostenlos spielbar

Wie immer, falls ihr weitere Spiele findet, könnt ihr gerne in den Kommentaren darauf hinweisen und wir aktualisieren die Liste.