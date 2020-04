The Outer Worlds: Erster Teil der noclip-Doku erschienen

PC Switch XOne PS4

The Outer Worlds ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die crowdgefundete Video-Plattform noclip hat eine weitere Spiele-Dokumentation veröffentlicht. Genauer gesagt, handelt es sich dieses Mal nur um den ersten Teil einer Serie von Videos. Im Fokus steht Obsidians Sci-Fi-RPG The Outer Worlds (zum Test+), das im letzten Jahr für PC, Xbox One und PS4 erschienen ist und im Juni dieses Jahres auch noch für die Nintendo Switch veröffentlicht werden soll.

Im ersten Clip der Reihe steht das Design von The Outer Worlds im Fokus. Hierfür hat noClip-Gründer Danny O'Dwyer mit den beiden Entwicklerveteranen Tim Cain und Leonard Boyarsky ein umfassendes Interview geführt. Für alle, die The Outer Worlds noch spielen möchten, sei darauf hingewiesen, dass zwar keine Szenen aus dem Endgame gezeigt werden, sich Story-Spoiler aber trotzdem nicht vermeiden lassen. Nachfolgend könnt ihr euch den ersten Teil der Doku-Reihe zu The Outer Worlds anschauen.