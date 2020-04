Close to the Sun und Sherlock Holmes-Spiel ab heute Gratis im Epic-Store

PC Switch XOne PS4

Seit heute 17 Uhr gibt es das First-Person-Horror-Adventure Close to the Sun (zum Test+ mit Video) und das Ego-Adventure Sherlock Holmes - Crimes and Punishments (zum Test) innerhalb der nächsten Woche gratis im Epic-Store. Beide Spiele sind mit einer eher durchschnittlichen Note, aufgrund ihres eher geringen spielerischen Anspruchs, hier auf GamersGlobal getestet worden. Möglicherweise können sie euch trotzdem einen kurzweiligen Zeitvertreib über die anstehenden Osterfeiertage bieten.

In Close to the Sun begebt ihr euch an Bord der Helios, einem fiktiven, von Nikola Tesla erdachten, Schiff. Die Handlung ist passend dazu im ausgehenden 19. Jahrhundert angesiedelt. Auf der Helios ist etwas ganz furchtbar schiefgegangen und ihr, in Person der Reporterin Rose, wollt den Vorfall untersuchen. Dabei müsst ihr hin und wieder auch kleine Kämpfe bestreiten, denen ihr, durch einen zügigen Rückzug, jedoch aus dem Weg gehen könnt. Bei seinem Test lobte Dennis Hilla zwar den tollen Schauplatz sowie das unverbrauchte und spannende Setting, dem seiner Meinung nach jedoch zu schnell die Luft ausgeht.

In Sherlock Holmes - Crimes and Punishments helft ihr dem berühmten, englischen Detektiv aus der Baker Street 226B in sechs Episoden unterschiedliche und nicht zusammenhängende Fälle zu lösen. Dabei fühlte sich Tester Stephan Petersen als Sherlock-Fan in der authentischen Spielwelt gut unterhalten. "Die Dialoge, insbesondere zwischen Holmes und Watson, sind klasse" schrieb Petersen im Oktober 2014, auch wenn er das Gameplay abschließend als unterforderndes "Ich-tu-dir-nicht-weh-Multiplattform-Adventure" beschreibt.

Wie üblich wurden bereits die Gratis-Spiele für die nächste Woche bekanntgegeben. Ab dem 16. April könnt ihr das knallbunte Actionspektakel Just Cause 4 (zum Test+ mit Video) sowie den "geschwätzigen Fun-Racer" Wheels of Aurelia (zum Arcade-Check) kostenlos eurem Epic-Account hinzufügen.