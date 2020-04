Wochenend-Lesetipps 15/2020: Die Retro-Epidemie

Das Osterwochenende beginnt mit dem Karfreitag, und darum lest ihr auch die Wochenend-Lesetipps einen Tag früher als gewohnt. Die Themen sind wie immer gemischt, es geht um Pandemien, das N64, Descent oder auch Dune 2. Habt ihr jemanden in der Familie, der mit dem Computerspielen erst noch anfangen will? Wunderbar, denn wenn er Englisch kann, ist vielleicht der entsprechende Guide der New York Times genau richtig für den Einstiegswilligen. Um das extra lange Wochenende gebührend zu nutzen, gibt es heute besonders viel zu lesen. Herzlichen Dank an alle Tippgeber ( Labrador Nelson, Q-Bert, Kati G.).

C:\B_retro\Ausgabe_24\: Das Nintendo 64

computerbase.de vom 05.04.2020, von Sven Bauduin

Jetzt, wo die neue Konsolen in den Startlöchern stehen, ist es vielleicht auch schön, einen der Konsolen-Klassiker der Konsolen anzusehen. Ich fand seinerzeit die Grafik eines bestimmen kleinen Kästchens extrem beeindruckend. Bei Titeln wie Star Wars: Shadows of the Empire sahen beispielsweise die Explosionen bombastisch aus und suchten ihresgleichen. Es geht um den guten N64, und Sven Bauduin schreibt dazu:

Gaming-Historiker über Epidemien: „Überwinden der eigenen Ängste“

taz.de vom 03.04.2020, von Denis Gießler

Da Seuchen oft als Thema in Computerspielen behandelt werden, hat die taz als Anlass genommen, den Gaming-Historiker Eugen Pfister zu dem Thema zu interviewen:

Dune 2: Der Vater der Echtzeitstrategie lebt auch heute noch

derstandard.at vom 09.04.2020, von dk

Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich vor diesem Spiel verbracht habe, aber es waren auf jeden Fall nicht wenige. Noch heute denke ich gern an Dune 2 und auch den späten Nachfolger Emperor - Schlacht um Dune zurück. Da Echtzeitstrategie, so will es zumindest die Onlineversion des österreichischen Der Standard wissen, ein Revival erlebt, liest man dort diese Sätze:

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Sekiro und die Easy-Mode-Debatte

gamersglobal.de vom 14.04.2019, von Labrador Nelson

Nachdem erst in einem anderen Artikel von Labrador Nelson wieder munter über den Schwierigkeitsgrad von Dark Souls diskutiert wurde, möchte ich an dieser Stelle auf den passenden User-Artikel verweisen, der sich diesem Thema ebenfalls annahm. Darin schrieb der GG-User:

Fundstück: For the Uninitiated and Bored,

an Introduction to the World of Gaming

nytimes.com vom 01.04.2020, von Seth Schiesel

Der Corvid-19-Pandemie wegen habe viele Menschen gerade mehr Zeit übrig, als ihnen eigentlich Recht ist. Was macht man nun aber, wenn man auf Netflix alles Interessante gesehen und auch alle guten Bücher daheim gelesen hat? Genau, man könnte etwas zocken. Was aber, wenn man das noch nie gemacht hat? Dann hat die NY Times einen Ratgeber (der vielleicht nicht nur für die angesprochenen US-Amerikaner interessant ist):

You’re one of the millions of Americans working from home. You’ve finished a few books, watched countless hours of television and maybe even dug out an old board game or two. What you aren’t: a gamer. Maybe you had an infatuation with the Sims that petered out in college or secretly dabble with Candy Crush. Maybe you’ve never played a video game. Perhaps you’re intimidated or just think gaming isn’t for you.

We’re here to help.

The great, challenging thing about games is that you don’t merely consume the entertainment. Any game requires players to make active decisions, often involving other people. You then reap the consequences of those decisions, whether a millisecond or months later. Unlike a TV show or a movie (or much of real life, for that matter), a game allows you control what happens next.