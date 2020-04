PM: Diese neuen Spiele kommen bald in den Xbox Game Pass

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In der letzten Episode von Inside Xbox gab es jede Menge spannende News zum Xbox Game Pass. Wirf hier einen Blick auf die kommenden neuen Spiele, die innerhalb der nächsten Wochen Teil des Spielekatalogs werden und erfahre mehr zu dem neuen Perk-Feature.

Hier erfährst Du, welche neuen Spiele-Highlights Du bereits jetzt im Xbox Game Pass für Konsole und PC (Beta) spielst, und welche weiteren Titel in den kommenden Wochen folgen.

NieR: Automata BECOME AS GODS Edition – Jetzt verfügbar!

Invasoren aus einer anderen Welt greifen die Erde ohne Vorwarnung an und entfesseln gefährliche Maschinenwesen. Um diese Gefahr zu bekämpfen, werden moderne Androiden entwickelt und in den Kampf geschickt: der YoRHa-Trupp. Das preisgekrönte NieR:Automata™ interpretiert das Genre des Action-Rollenspiels neu und verbindet actionreiche Kämpfe mit einer mitreißenden Story.

Totally Reliable Delivery Service (ID@Xbox) – Jetzt verfügbar!

Lass den Motor Deines Lieferwagens aufheulen und schnalle den Lastengurt an: Jetzt wird ausgeliefert! In dieser chaotisch wuseligen Sandbox-Welt betreibst Du allein oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden Deinen eigenen Lieferdienst. Dank unberechenbarer Ragdoll-Physik sind Deine geplanten Auslieferungen aber alles andere als alltäglich. Zusätzlich ist die bunte Welt vollgestopft mit jeder Menge Fahrzeuge, Maschinen und Spielzeug, mit denen Deine abgedrehten Aufträge noch absurder werden.

Alvastia Chronicles (ID@Xbox) – Ab 9. April!

In Alvastia Chronicles tauchst Du in ein fantasievolles Rollenspiel im Retro-Stil ein, erkundest eine liebevoll gestaltete Welt und triffst bis zu 100 verschiedene Verbündete. Die zwei Geschwister Alan und Elmia begeben sich auf eine gefährliche Reise, auf der sie den Tod ihrer Eltern rächen, sich gefährlichen Monsterhorden stellen und den Frieden in der Welt von Alvastia wieder herstellen. Auf Deiner Reise durchläufst Du rundenbasierte Kämpfen mit bis zu 13 Verbündeten, upgradest Deine Waffen, kämpfst in der Arena und erfüllst jede Menge Quests.

Journey to the Savage Planet – Ab 9. April!

Willkommen im Pioneer-Programm! In diesem quirlig bunten Astronauten-Abenteuer in der Ego-Perspektive spielst Du den jüngsten Rekruten von Kindred Aerospace – dem viertbesten Unternehmen für interstellare Erkundungen. So landest Du auf einem unbekannten Planeten, ausgerüstet nur mit dem nötigsten Werkzeug und ohne einen richtigen Plan. Erkunde die unbekannte Umgebung, katalogisiere die außerirdische Flora und Fauna und beurteile, ob der Planet für eine menschliche Besiedlung geeignet ist.

Overcooked! 2 (ID@Xbox) – Jetzt verfügbar!

Overcooked! 2 ist da und liefert Euch eine ordentliche Portion chaotische Koch-Action! Kehre zurück in das Zwiebelreich und stelle Dich im Team zusammen mit bis zu drei Freunden den Herausforderungen im klassischem Couch-Koop oder online. Aber haltet Eure Schürzen fest, denn die Rettung der Welt steht auf dem Spiel – schon wieder!

Football Manager 2020 – Schon bald verfügbar!

Jede Entscheidung zählt. Mit neuen Features und verfeinerten Spielmechaniken, die langfristige Strategien belohnen, bietet Football Manager 2020 jede Menge Möglichkeiten, mit denen Du Deine Manager-Karriere vorantreibst. Fördere die Spielkultur Deines Clubs, forme die Stärken Deiner Mannschaft und entwickle Deinen ganz eigenen Führungsstil.

In Alvastia Chronicles tauchst Du in eine fantasievolles Rollenspiel im Retro-Stil ein, erkundest eine liebevoll gestaltete Welt und triffst bis zu 100 verschiedene Verbündete. Die zwei Geschwister Alan und Elmia begeben sich auf eine gefährliche Reise, auf der sie den Tod ihrer Eltern rächen, sich gefährlichen Monsterhorden stellen und den Frieden in der Welt von Alvastia wieder. Auf Deiner Reise stellst Du Dich fordernden rundenbasierten Kämpfen mit bis zu 13 Verbündeten, upgradest Deine Waffen, kämpfst in der Arena und erfüllst jede Menge Quests.

Mistover (ID@Xbox) – Schon bald verfügbar!

Dieses Rollenspiel hat die Mystik schon im Namen. Stelle Deine eigene Einheit zusammen und erkunde abwechslungsreiche Landschaften, Städte, Schlösser und vieles mehr. Dabei beeinflusst jede Deiner Entscheidungen das Spielgeschehen und formet die Zukunft dieser mystischen Welt.

Stranger Things 3: Das Spiel (ID@Xbox) – Schon bald verfügbar!

Stranger Things 3: Das Spiel ist das offizielle Begleitspiel zur dritten Staffel des originalen Serienhits! Spiele bekannte Ereignisse aus der Serie durch und entdecke ganz neue Quests, Figurenhandlungen und Geheimnisse! Dieses Adventure kombiniert den typischen Retro-Style mit modernem Gameplay für nostalgischen Spaß mit frischem Touch. Genau wie in der Serie ist Teamwork der Schlüssel zum Erfolg. Im lokalen Coop-Modus stellt Ihr Euch den Mysterien zu zweit, erkundet Hawkins, löst Puzzles und bekämpft die Monster der Schattenwelt als einer der zwölf bekannten Serien-Helden.

Diese Woche finden die Free Play Days statt! Vom 6. April bis zum 12. April spielst Du als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate oder Xbox Live Gold gemeinsam mit Deinen Freunden eine Auswahl von Spielen exklusiv online und kostenlos! Stürze Dich vom 6. April bis zum 12. April in die Herausforderungen von Gears 5 mit dem Update Operation 3: Gridiron oder stelle Dich gemeinsam mit anderen Spielern der Welt von The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited vom 1. April bis 13. April.

Mit den neuen Perks erhältst Du als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate exklusive Boni in verschiedenen Spielen – und es kommen stetig neue Perks dazu! So erhältst Du sowohl auf Xbox One als auch Windows 10 PC 5.000 MyTEAM-Punkte und 30 Skill Boosts in NBA 2K20, bekommst ein Xbox Starter Bundle mit Credits und mehr in Warframe sowie ein monatliches Bonuspaket in Phantasy Star Online 2. Vergiss außerdem nicht die bereits bekannten Perks! Außerdem erwartet Dich in Sea of Thieves ein von Ori inspiriertes Set bestehend aus Rumpf, Flagge, Segel und Galeonsfigur. Überdies findest Du in Smite ein Bundle mit fünf Göttern sowie drei Gratis-Panzer in World of Tanks.

Deine Perks aktivierst Du in Deiner Xbox Game Pass App auf Smartphone, Windows 10 PC oder Xbox One.

Am 15. April verlassen einige Spiele den Xbox Game Pass wieder. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied des Xbox Game Pass Deine 20 Prozent Rabatt, die nur noch so lange gelten, wie die Spiele im Game Pass verfügbar sind.

