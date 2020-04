Friendly Fire: Corona-Charity-Stream am 14. April 2020 angekündigt

Schon fünf mal sammelte das jährliche Charity-Projekt Friendly Fire mit Games-Streamern in Kooperation mit betterplace.org Spenden für wohltätige Organisationen. Zuletzt waren es im Dezember 2019 mehr als eine Million Euro (wir berichteten). Nun wurde ein besonderer Charity-Stream außer der Reihe namens Friendly Distancing für den 14. April 2020 ab 18 Uhr angekündigt.

In regulären Friendly-Fire-Streams stehen die Streamer gemeinsam vor der Kamera, das geht natürlich aufgrund der Verordnungen im Zuge der Corona-Pandemie momentan nicht. Stattdessen kommen Gronkh, PietSmiet und Co. virtuell zusammen und das Event wird gleichzeitig auf allen Twitch-Kanälen der teilnehmenden Letsplayer sowie der Team-Mitglieder von Friendly Fire gesendet.

Die Einnahmen aus dem Charity-Stream werden an Vereine gespendet, die besonders von Corona betroffen sind. Genannt werden unter anderem die Aktion Deutschland Hilft, TiMMi to Help e.V., CADUS - Emergency Response, JugendNotmail und die Arche.