Nintendo Switch aufgrund von Corona in vielen Läden ausverkauft

Switch

Eine Mischung aus Problemen bei der Produktion wegen der Corona-Krise bei gleichzeitig gestiegener Nachfrage in Zeiten der sozialen Distanzierung sorgen dafür, dass die Nintendo Switch in vielen Geschäften ausverkauft ist. Wie Gameswirtschaft berichtet, geben viele Versandhändler aktuell bei einer Bestellung von Nintendos Hybrid-Konsole den Juni als geschätzten Liefertermin an. In den letzten Tagen vor Ostern konnten Mediamarkt und Saturn sporadisch liefern, doch waren die Exemplare schnell vergriffen. Die Variante Nintendo Switch Lite ist dagegen weiter regulär verfügbar.

Die Situation wird nun nicht nur von Anbietern genutzt, die die Switch zu überteuerten Preisen auf Ebay oder dem Amazon Marketplace feilbieten. Gameswirtschaft warnt vor betrügerischen Shops, die für die Bestellung einer Nintendo Switch (oft zu verdächtig günstigen Preisen) Vorkasse verlangen und sich mit dem Geld aus dem Staub machen.