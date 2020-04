GG-Blitzaktion: Gewinnt 3x Zugangscodes für Playstation Now [beendet]

Die Blitzaktion ist beendet. Gewonnen haben Flammuss gifti09 und KlausikerKlaus Ihr leidet unter dem typischen Problem, das alle Videospieler quält? Gemeint ist natürlich, dass sich viel zu wenig Titel in eurer Bibliothek befinden und ihr einfach nicht wisst, was ihr zocken sollt. Falls ihr zu dieser bedauernswerten Gruppe von Usern gehört haben wir Abhilfe für euch: In der heutigen Blitzaktion verlosen wir insgesamt drei Keys für den Service Playstation Now, einmal für zwölf Monate und zweimal für je einen Monat. In diesem Zeitraum habt ihr Zugriff auf über 600 Spiele. Dabei handelt es sich aber nicht nur um PS4-Titel, auch zahlreiche PS3- und sogar PS2-Titel sind in dem Abo enthalten. Beispielsweise haben erst kürzlichundihren Weg in das Angebot gefunden.Eine vollständige Übersicht über die gesamte Bibliothek findet ihr in dem neu gestarteten Spielekatalog . Dort könnt ihr komfortabel nach Plattform und Genre sortieren, um euer nächstes Spiel zu finden. Der Clou an Playstation Now ist, dass ihr zwar ausgewählte Titel auch auf eure PS4 herunterladen könnt, ihr den gesamten Katalog aber auch bequem auf euer Endgerät streamen könnt. Und da es eine Desktop-Software von Playstation Now gibt, heißt das, dass ihr bisher Sony-exklusive Titel auch auf eurem PC zocken könnt.Jetzt fragt ihr euch vermutlich, was ihr für eine Chance auf den Sieg tun müsst? Ganz simpel: Verratet uns in den Kommentaren, welches Spiel ihr als erstes mit Playstation Now herunterladen oder streamen würdet. Ob Klassiker oder aktueller Blockbuster spielt keine Rolle. Schreibt euren Teilnahmekommentar bis zum Ende der Blitzaktion am morgigen Freitag, den 10. April 2020, um 23:59. Die Auflösung erfolgt Samstagmittag und die Keys werden euch zeitnah per PN geschickt. Beachtet bitte, dass ihr nur gewinnen könnt, wenn ihr als registrierter User postet. Sollte ihr noch kein Profil bei uns haben, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und direkt danach mitmachen.