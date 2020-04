PC Linux MacOS

Wegen der Eroberung von Zeus' Heiliger Stätte und seiner Boni habe ich ihn ins Pantheon aufgenommen. Ungeachtet dessen bringt der Schatz der Provinz Boni.

Archimedes und das Pantheon der Götter

Magna Graecia bringt neue Missionsbäume.

Natürlich konnte ich es mir nicht nehmen lassen, mit Sparta zu spielen.

This! Is! Sparta!

Mein Reich, mein Herrscher, mein Kriegsgott.

Fazit

Mehr Entscheidungen sorgen für mehr Atmosphäre und Boni.

Grand-Strategy-Patch und DLC für PC

Einzel- und Mehrspieler

Preis: Patch kostenlos, Content-DLC 7,99 Euro

In einem Satz: Viele Verbesserungen, spannendes Religionsspiel und ein Must-Have-DLC für "Griechenland"

Inschickt euch Paradox in die Antike. Das zum Release schon positiv gecheckte Grand-Strategy-Spiel legte zum Test anlässlich des Livy-Updates und der kostenlosen Erweiterung Punic Wars nochmal zu. Jetzt erschien zeitgleich mit dem Archimedes-Patch mitder erste Bezahl-DLC. Packt eure Opfergaben aus, denn es geht neben Optimierungen vor allem um die Religion und "Griechenland".Der Patch baut die Religion aus: Geopfert für Stabilität wird immer noch, aber ihr habt jetzt ein individuelles Pantheon an Göttern statt aktivierbarer "Omenbutton". Je eine Gottheit nimmt einen der vier Plätze, etwa als Kriegsgott, ein. Glaubt eure Bevölkerung an die entsprechenden Götter, die müssen auch nicht zwingend zu eurer Staatsreligion gehören, gibt es einen Zufriedenheitsbonus. Jede Gottheit im Pantheon gibt einen passiven Bonus. Außerdem könnt ihr ein Omen für fünf Jahre aktivieren und so den Sekundärbonus einer Gottheit nutzen.Jede Gottheit kann auch eine Heilige Stätte haben. Einen Extrabonus gibt es, wenn ihr die Stätte einer in eurem Reich verehrten Gottheit kontrolliert. Dort könnt ihr bis zu drei Schätze aufbewahren. Die sind entweder schon da oder ihr bekommt sie durch Events oder die Schändung solcher Stätten. Die Reliquien geben der ganzen Provinz einen Bonus. Eine Interaktion ist aber nur mit den Stätten einer Gottheit eures Pantheons möglich. Aber auch dann könnt ihr die Schätze, einmal deponiert, nicht mehr bewegen. Das finde ich etwas schade, weil mir so eine Möglichkeit zum Mikromanagement (wo will ich jetzt die 2,5% mehr Wachstum haben?) verwehrt wird.Eine gravierende Änderung ist, dass sich die Loyalität der Charaktere nicht mehr schleichend ändert. Stattdessen gibt es einen Basiswert, der durch verschiedene Faktoren, teilweise auch nur temporär, modifiziert wird. Ich finde das gut, weil es nachvollziehbarer ist. Gerade bei Entscheidungen erkennt ihr sofort, ob ihr euch einen (temporären) Loyalitätsverlust erlauben könnt.Es gibt noch viele Detailverbesserungen: Zwei Reihen für den Schnellzugriff auf Karten und mehr Kartenmodi. Handelsangebote könnt ihr automatisch ablehnen, damit nicht ständig der Überschuss in eurer Hauptstadt (braucht ihr für Boni) angefordert wird. Belagerungen gehen jetzt etwas schneller und ihr braucht weniger Leute. Freie Männer sorgten bisher nur für mehr Manpower. Dadurch waren sie recht unwichtig, zumindest wenn ihr ständig neue Provinzen erobert habt. Jetzt sorgen sie auch für etwas Steueraufkommen, Sklaven dafür für etwas weniger. Der fiese Bug, dass Alliierte dem Ruf zu den Waffen folgen, dann aber nicht automatisch im Krieg landen, ist behoben.Der Bezahl-DLC baut auf das Religionssystem auf. So könnt ihr eure Herrscher, lebend oder tot, deifizieren, wenn sie unter anderem populär genug sind. Sie übernehmen dann die Boni einer Gottheit eurer Wahl und haben einen zusätzlichen aktiven Bonus. Das kann sich trotz der Kosten für die "Vergöttlichung" also durchaus lohnen.Die zweite Komponente des DLC ist ein "must have", wenn ihr euch für die griechische Welt interessiert. Jeweils vier neue Missionsbäume für Sparta, Syrakus und Athen, lokale Gottheiten, Schätze, Musik, Einheitenmodelle und Entscheidungen für spezielle Provinzen gehören zu den Dingen, die das Spielerlebnis in dieser Region der Welt nochmal verbessern. Ich habe mich dafür entschieden, Sparta wieder zu altem Ruhm zu führen. Die Missionsbäume geben dabei Orientierung und nützliche Boni.Die wichtigsten Veränderungen bringt bereits Archimedes. Das Religionsspiel wird deutlich aufgewertet. Ich mache mir zum Beispiel Gedanken, welche Götter ich gerne im Pantheon hätte und richte meine Eroberungspläne auch nach der Präsenz heiliger Stätten aus. Es ist auch einfach atmosphärischer, Gottheiten im Pantheon sitzen zu haben als einen Bonusbutton zu klicken. Klasse sind auch die zahlreichen Detailverbesserungen.Magna Graecia solltet ihr kaufen, wenn ihr in der entsprechenden Region spielen wollt. Allein schon, um die Missionsbäume nutzen und mehr Entscheidungen treffen zu können. Klasse finde ich weiterhin die KI: In einem Krieg gegen Thrakien ist mein Alliierter Rom zuverlässig übergesetzt und hat mich unterstützt. Auch die kleinen Bündnispartner haben sinnvoll agiert und entweder clever selbst belagert und gekämpft oder, wenn gewünscht, sich an meine kleinere Armee geheftet, die so schlagkräftig wurde. Die Möglichkeit, Herrscher zu Göttern zu machen, ist ein stimmiger Bonus.