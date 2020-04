noclip: The Making of Pyre

PC PS4

Mit The Making of Pyre hat noclip trotz pandemiebedingter Einschränkungen das nächste Doku-Projekt veröffentlicht. Das halbstündige Video, das wir euch unten eingebunden haben, beleuchtet die Umstände der Entwicklung des dritten Titels des Supergiant Games Studios. Nach den bereits umgesetzten Dokumentationen zu Bastion und Transistor sowie der Developer-Blog-Dokureihe zu Hades hat Danny O'Dwyer und sein Team das übrige Drehmaterial nach dem längeren Besuch beim Studio in San Francisco nun endlich geschnitten und auf den noclip-YouTube-Kanal für alle frei verfügbar hochgeladen. Pyre ist vor knapp drei Jahren für PC und PS4 erschienen. Über Patreon könnt ihr das noclip-Team weiterhin unterstützen.