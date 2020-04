PM: Streets of Rage 4 Trailer enthüllt historische Retro-Hommage – Launch-Preis bekannt gegeben

PC Switch XOne PS4

Jeder hat seinen Preis – Streets of Rage 4 enthüllt seinen und packt einen neuen Gameplay-Trailer obenauf.

Publisher und Mitentwickler Dotemu (Publisher von Wonder Boy: The Dragon’s Trap , Entwickler von Windjammers 1 and 2 ) und die Mitentwickler bei Lizardcube ( Wonder Boy: The Dragon’s Trap ) und Guard Crush Games ( Streets of Fury ) geben bekannt, dass Streets of Rage 4 24,99€ kosten wird, wenn es dieses Frühjahr für PC , PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One erscheint.

Der neue Gameplay-Trailer enthüllt einige der Hommagen von Streets of Rage 4 an die Originaltrilogie, darunter freischaltbare Pixelgrafik-Charaktere mit Movesets und Fähigkeiten, die einzigartig für ihre jeweiligen Spiele sind: Die Kämpfer von Streets of Rage können als Spezialattacke die Polizei rufen, während die Charaktere von Streets of Rage 3 durch die Umgebungen sprinten und rollen können.

Verkürzt euch die Wartezeit auf das Release mit der wahrlich historischen Rückkehr von Skate, Max und allen anderen Pixel-Prügelhelden in diesem Trailer.

Diese Retro-Charaktere werden elegant mit den fünf handanimierten Spitzen-Fightern aus Streets of Rage 4 kombiniert, sodass sich die Anzahl der spielbaren Figuren auf 17 erhöht. Für die komplette nostalgische Reise können die Spieler auch auf den kultigen und unvergessenen Original-Soundtrack der Serie umschalten und Schläge verteilen, die von Tracks aus Streets of Rage 1 & 2 musikalisch untermalt werden. Mit diesen zeitlosen Songs können die fiesen Schlägertruppen in einer unvergessenen Atmosphäre zur Strecke gebracht werden – was ein unglaublich befriedigendes Retro-Erlebnis ist.

Streets of Rage 4 ist der erste Mainline-Eintrag der Serie seit mehr als 25 Jahren. Die Wiederbelebung verbindet klassische Streets of Rage-Elemente mit neuen Ausrichtungen für mehr Kampfmöglichkeiten, auffallend flüssiger, handgezeichneter Kunst und einem originellen, eigenständigen Soundtrack. Dieser entsteht unter der Leitung von Olivier Derivière, der Talente aus aller Welt miteinbezieht, darunter bedeutende Beiträge der Komponisten der Serie – Yūzō Koshiro und Motohiro Kawashima.

Wer noch mehr zu Streets of Rage 4 erfahren will, kann das Spiel bei Steam auf die Wunschliste setzen, Infos auf der offiziellen Website unter www.streets4rage.com finden , sich bei www.facebook.com/StreetsofRage4 informieren oder sich auf Twitter an dem dynamischen Trio von @Dotemu , @Lizardcube und @Guard_Crush erfreuen . Natürlich gibt’s auch auf Discord die neuen Infos.

Über Dotemu Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Unsere Mission ist einfach: Jedem Spieler Zugang zu den klassischen Videospielen von gestern auf den heutigen Plattformen, einschließlich PC, Handy, Konsole und mehr, zu geben. Das Dotemu-Team arbeitet mit den beliebtesten und anerkanntesten Publishern der Welt zusammen und hat eine Reihe von weltweiten Top-Sellern sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole veröffentlicht, darunter Wonder Boy: The Dragon’s Trap, der Mitentwicklung von Windjammers 1 und 2, einige Spiele der Ys-Serie und mehr.

Dotemu wurde 2007 gegründet und nutzt sein umfangreiches technologisches Know-how, um den ursprünglichen Geist klassischer Spiele zu bewahren und ihnen gleichzeitig ein zweites Leben als wiederentdeckte Edelsteine für eine neue Generation von Spielern zu geben.

Über Lizardcube Lizardcube ist ein Pariser Spiele-Studio, das von Omar Cornut (Pixeljunk Shooter, Tearaway, Soul Bubbles, Dear ImGui) und dem traditionellen Comic-/Animationskünstler Ben Fiquet (Soul Bubbles) gegründet wurde. Am bekanntesten ist es für das gefeierte Remake von Wonder Boy: The Dragon’s Trap, das für seinen wunderschönen Kunststil und sein Retro-Engineering-Wunder gelobt wird.

Über Guard Crush Games Guard Crush Games wurde 2009 von Jordi Asensio und Cyrille Lagarigue aufgrund ihrer Leidenschaft für klassische Beat-em-up- und Sidescrolling-Titel gegründet. Das Team ist bekannt für seine XBox 360-Veröffentlichung Streets of Fury und das PC-Follow-up Streets of Fury: Extended Edition aus dem Jahr 2015, die beide sowohl in over-the-top-Action als auch in der Liebe des Studios für spaßige Sidescrolling-Prügler schwelgen.