Google Stadia Pro zwei Monate lang kostenfrei nutzbar

Um uns allen die Ausgangsbeschränkungen erträglicher zu machen hat sich Google entschieden, seinen Videospiel-Streamingdienst Stadia für die nächsten zwei Monate komplett kostenfrei zu machen. Gemeint ist die Pro-Version des Angebots, durch die ihr auch Gratis-Spiele wie Destiny 2, Thumper und Grid erhaltet. Dazu gewährt euch die Mitglieschaft exklusive Rabatte im Stadia Store.

Ein Kernfeature von Stadia Pro, nämlich das Streaming in 4K-Auflösung, wird aber standardmäßig nicht verfügbar sein. Die Spiele laufen den Grundeinstellungen nach in 1080p, ob und wie ihr in 4K spielen könnt geht aus dem Blogeintrag nicht hervor.

Um die Gratis-Version von Stadia Pro nutzen zu können müsst ihr euch einfach auf der Stadia-Homepage registrieren, die zugehörige App für Android oder iOS herunterladen und schon könnt ihr auf eurem PC oder Laptop oder dem Smartphone losspielen. Sobald die zweimonatige Gratis-Phase beendet ist, werden 9,99 Euro im Monat für Stadia Pro fällig, ihr dürft euer Abo aber natürlich auch jederzeit kündigen.