PM: NEUE JUST DANCE-INITIATIVEN HALTEN SPIELER IN BEWEGUNG

Düsseldorf, 8. April 2020 – Ubisoft® kündigte eine Reihe von Initiativen für Just Dance® 2020 an, dem neusten Teil der erfolgreichsten Musikvideospiel-Marke aller Zeiten*. Diese sollen Spieler helfen, zu Hause aktiv zu bleiben. Ganz gleich ob mit oder ohne Spielekonsole werden Möglichkeiten angeboten, Tanzmoves auszuführen.

Mehr Details zu den Angeboten, einschließlich den Plattformspezifikationen, können im UbiNews Artikel gefunden werden!

Just Dance 2020 ist erhältlich für Nintendo Switch™, für Wii™, für das PlayStation®4 Pro und PlayStation®4 Computer Entertainment System sowie für die Xbox One-Gerätefamilie einschließlich Xbox One X. Jedes Exemplar enthält eine kostenlose einmonatige Testversion von Just Dance Unlimited**, die automatisch mit den neuesten Inhalten aktualisiert wird.

