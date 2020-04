Grounded: Ab dem 28. Juli im Early Access

PC XOne

Microsoft und Obsidian Entertainment haben den Starttermin für die Early-Access-Phase ihres neuen Survival-Adventures Grounded angekündigt. Demnach können sich interessierte Spieler ab dem 28. Juli 2020 in die 3D-Miniaturschlacht gegen alles, was kreucht und fleucht, stürzen. Aber nicht nur auf Valves Vertriebsplattform ist der frühe Zugang möglich, auch auf der Xbox One könnt ihr im Rahmen einer Game Preview vorab hinein schnuppern, so ihr denn über ein Game Pass Ultimate Abo verfügt.

Des weiteren wurde die Ausgangssituation des Story-Modus näher beschrieben: Ihr erwacht inmitten eines städtischen Hinterhofs und stellt fest, dass ihr auf die Größe einer Ameise geschrumpft seid. Der Roboter BURG.L klärt euch auf, dass die Maschine, die euch wieder zu normaler Größe verhelfen kann, außer Betrieb ist. Euch bleibt also nur der Überlebenskampf gegen Eure natürlichen Feinde. Weitere Infos zum Spiel findet ihr auch in unserer News zur PAX-East-Präsentation des Titels. Nachfolgend könnt ihr euch den neuen Story-Trailer zu Gemüte führen.