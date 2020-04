PM: Inside Xbox April: Project xCloud, Grounded, Gears Tactics und vieles mehr

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die erste Episode von Inside Xbox im Jahr 2020 bringt Dir viele News und spannende Informationen aus dem Xbox-Kosmos. Wirf einen Blick auf die Einzelspieler-Kampagne von Grounded, dem neuen Survival-Adventure von Obsidian Games oder erfahre Neuigkeiten zu den frischen Titeln, die Du schon bald mit Xbox Game Pass spielst. Darüber hinaus erhältst Du weitere Details zur Technologie hinter Xbox Series X und Du bekommst einen Einblick in das kommende Gears Tactics. Das und vieles mehr findest Du in dieser Übersicht.

Das neue Survival-Adventure Grounded von Obisidian Entertainment ist ab dem 28. Juli 2020 über Xbox Game Preview im Xbox Game Pass Ultimate und via Steam Early Access verfügbar. Neue Einblicke liefert Dir ein frischer Trailer zum Einzelspieler-Modus von Grounded und ein Livestream mit Game Director Adam Brennecke und Social Media Manager Shyla Schofield – beide von Obsidian Entertainment – die gemeinsam einen detaillierteren Blick auf das Spiel werfen. Noch mehr Infos zu Grounded liest Du im separaten Artikel auf Xbox Wire DACH nach.

Seit einigen einigen Wochen sind detaillierte Informationen zur Technologie von Xbox Series X und zum Xbox Wireless Controller der nächsten Generation bekannt. In der aktuellen Episode von Inside Xbox erfährst Du von Major Nelson und Jason Ronald, dem Director of Product Management für Xbox Series X, neue Details zur leistungsstarken neuen Konsolengeneration. Erfahre mehr über das DirectX-Raytracing, Variable Rate Shading sowie weitere Details zu Audioverarbeitung, Speicheroptionen und der Velocity Architecture, über die Du hier weitere Details erfährst. Falls Dir diese Technologie-Begriffe nicht geläufig sind, besuche unseren Xbox Series X Technologie-Duden auf Xbox Wire DACH.

Die Xbox Game Bar, das anpassbare Gaming Overlay für Deinen Windows 10 PC erfährt ein Update. Ab sofort nutzt Du als Insider neue Widgets der Xbox Game Bar und greifst auf Partner-Anwendungen von Razer, XSplit und Intel zu – ohne lästiges Hin- und Herschalten zwischen den Anwendungen mit der Tastenkombination Alt+Tab. Das Interesse an diesem Feature seitens der Partner ist groß, Fans freuen sich zukünftig also auf weitere Anwendungen.

Schon bald kommen weitere Titel für den Xbox Game Pass für Konsole und PC. Freue Dich auf tolle Spiele wie Alvastia Chronicles, Journey to the Savage Planet, Overcooked! 2, Football Manager 2020, Mistover und Stranger Things 3: Das Spiel.

Die Anmeldung zur Preview von Project xCloud ist ab sofort in Deutschland und elf weiteren Märkten für Nutzer von Android-Smartphones und -Tablets verfügbar. Registriere Dich für eine Teilnahme an der Preview auf der offiziellen Website. Sobald der Service in Deiner Region verfügbar ist, erhalten registrierte Nutzer eine Bestätigungsmail mit weiteren Informationen zur Anmeldung. Die Freischaltung der Preview erfolgt in den einzelnen Märkten in mehreren Wellen.

Teilnehmer der Project xCloud Preview in anderen Märkten freuen sich über neue Spiele, denn die drei EA-Titel The Sims 4, Unravel Two und Dragon Age: Inquisition sind ab sofort verfügbar. Erfahre mehr auf Xbox Wire DACH.

Gears Tactics hat den Goldstatus der Entwicklung erreicht und The Coalition feiert das mit einem brandneuen Video, in dem Du fünf aufregende Fakten zu dem neusten Titel aus dem Gears-Universum erfährst. Fans freuen sich außerdem, dass Intel als Partner des neuen Strategie-Titels dabei hilft, Gears Tactics zu einer unvergesslichen Erfahrung für PC-Gamer zu machen. Gears Tactics erscheint am 28. April auf Windows 10 PC, im Xbox Game Pass für PC (Beta) und bei Steam. Du schlüpfst in die Rolle von Gabriel „Gabe“ Diaz und baust Dir eine eigene Einheit auf. Rekrutiere neue Kämpfer, statte Deine Soldaten mit neuen Waffen aus und befehlige Deine Truppe auf der Mission, den niederträchtigen Anführer der Locust-Armee Ukkon zur Strecke zu bringen.

Motivierte Piraten erhalten bereits jetzt einen Blick auf das jüngste Update zu Sea of Thieves, das im späteren Verlauf des Monats erscheint. Das kostenlose Update Ships of Fortune bringt noch mehr Tiefgang in die Handelskompanien. Denn ab sofort kannst Du als Botschafter für Deine liebste Handelskompanie arbeiten. Deine Treue zahlt sich aus, denn im Gegenzug erhältst Du bessere Belohnungen und exklusive kosmetische Verbesserungen. Außerdem erscheinen die Segel einer neuen Kompanie am Horizont. Im Auftrag der mysteriösen The Reaper’s Bones plünderst Du rivalisierende Schiffe und sicherst Dir Flaggen und Beute der konkurrierenden Botschafter als Trophäen.

In der aktuellen Episode von Inside Xbox Episode findest Du frische Informationen zu neuen ID@Xbox-Titeln, darunter The Last Campfire, das neue düstere Fantasy-Spiel von Hello Games. Die Entwickler kombinieren eine atmosphärisch designte Welt mit einer Vielzahl kniffliger Rätsel, so dass Du völlig in dieses neue Abenteuer eintauchst. Der neue Trailer zu Atomicrops, einem actionreichen Landwirtschaftssimulator, ist hingegen ziemlich rasant. Hier bewirtschaftest Du die letzte Farm einer postapokalyptischen Einöde und verteidigst sie gegen eine Vielzahl von Eindringlingen. Und die beste Überraschung kommt zum Schluss: Der actiongeladene Top-Down-Shooter Hotline Miami Collection erscheint auf Xbox One und ist ab sofort verfügbar.

Forza Street erscheint am 5. Mai für Dein Smartphone

Starte die Motoren Deines Smartphones, denn Forza Street erscheint am 5. Mai für iOS und Android. Die fleißigen Tester haben während der Vorab-Registrierung auf Android bereits jede Menge Feedback gegeben und auch iOS-Nutzer füllen die Straßen in Forza Street in ein paar Wochen mit noch mehr Leben. Für einen rasanten Start in Dein neues Rennsport-Abenteuer erhältst Du bei Login innerhalb der ersten 30 Tage einen 2017 Ford GT als Willkommensgeschenk. Registriere Dich bereits jetzt vorab im Google Play Store und im Samsung Galaxy Store.

Weitere Informationen zu neuen Spielen und die aktuellen News rund um Xbox findest Du hier auf Xbox Wire DACH.