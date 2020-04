DualSense: Sony enthüllt Playstation-5-Controller

andere

Auch wenn das Design der Konsole weiterhin ein Geheimnis bleibt, hat Sony im Playstation Blog nun den Controller der neuen Konsole enthüllt. Dieser hört nicht, wie eigentlich zu vermuten war, auf den Namen Dualshock 5, stattdessen trägt er die Bezeichnung DualSense. Vom Formfaktor her gibt es auch deutliche Unterschiede. Zwar ist das Gerät noch als Playstation-Produkt zu erkennen, allerdings erinnert die Form nun etwas mehr an einen Xbox-Controller.

Das Touchpad, das Sony mit dem Dualshock 4 eingeführt hat, findet sich auch auf dem DualSense wieder. Die Lautsprecher auf der Vorderseite sind ebenfalls wieder mit an Bord und auch die LED-Leiste wird wieder verbaut, allerdings ist sie von der Rückseite des Controllers an die Ränder des Touchpads gewandert. Der Share-Button hat ausgedient und wurde durch den Create-Knopf ersetzt, der den ersten Worten im Playstation Blog nach aber eine ähnliche Funktion erfüllen wird:

Mit Create leisten wir erneut Pionierarbeit für Spieler, die damit epische Gameplay-Inhalte erstellen, sie mit der ganzen Welt teilen oder einfach nur selber genießen können.

Wie bereits im Vorfeld verkündet wurde, will sich Sony mit dem DualSense verstärkt auf haptisches Feedback für die Spieler fokussieren. Als Beispiel wird angeführt, dass man es realistisch in den Händen spüren soll, wenn man mit einem Auto durch Matsch fährt. Und auch die R2- und L2-Tasten wurden mit besserem haptischen Feedback ausgestattet, so soll sich das Spannen eines Bogens nun deutlich realistischer anfühlen.

Im Gegensatz zu Microsoft setzt Sony weiterhin auf einen fest verbauten Akku anstelle von Batterien. Geladen wird dieser über USB-C, der Anschluss findet sich auf der Rückseite. Trotz der neuen Features soll der DualSense leichter sein als der Dualshock 4. Interessant ist auch, dass direkt im Controller ein Mikrofon verbaut ist, so dass ihr ohne Headset mit euren Freunden kommunizieren könnt. Allerdings empfiehlt Sony, für längere Sessions trotzdem auf ein externes Mikrofon zurück zu greifen.