PC PS4

Fazit

VR-Escape-Room für PC und PS4

Einzelspieler

29,99 Euro im Oculus, Steam und PS-Store

In einem Satz: Spannende Empfehlung für Escape-Room-Fans und VR-Freunde

Mit Ihrem neuesten Titel,, wagt sich Fireproof Games mit seiner-Serie von den Mobiltelefonen dieser Welt in die virtuelle Realität auf Oculus, Steam VR und Playstation VR. Die begehbaren Räumlichkeiten sind seit dem 26.3.2020 auf den genannten Plattformen erhältlich und als alter Escape-Room-Liebhaber musste ich im wahrsten Sinne des Wortes einfach für euch in dieses Spiel hineinschauen.Im Jahre 1908 starten wir als Detective in einem Büro in England, wahrscheinlich London, gesagt wird uns das aber nie. Auch unser Name wird uns nie verraten, das ist aber auch vollkommen irrelevant. Wir sollen einen verdächtigen Mordfall lösen und bekommen gleich in den ersten Minuten einen Hinweis vom Meister. Wer diesen nicht kennt, in den ersten Teilen der Reihe war dieser ominöse Kerl immer derjenige, der uns angeleitet hat, immer weiter nach dem okkulten Null-Element zu suchen.Mit einem speziellen Okular können wir versteckte Hinweise sichtbar machen, später auch durch manche Gegenstand hindurch schauen und sogar in Geräte hineinschlüpfen, um sie quasi wie ein Puppenhaus zu betreten und von Innen zu manipulieren. Aber wie komme ich in die Apparaturen überhaupt hinein, beziehungsweise, wie bewege ich mich in den Räumen umher? Wir können nur an ausgewählten Punkten mit der Umwelt interagieren, diese können wir mit dem Controller direkt anspringen und uns dort umsehen. Fast immer gibt uns die Form einer Aussparung oder ein fehlendes mechanisches Teil den Hinweis, was wir denn anderswo zu suchen und zu finden haben.Beispiel gefällig? Wir finden einen Würfel mit eingravierten römischen Ziffern. Nehmen wir ihn in die Hand und drehen ihn, fallen aus der unten liegenden Seite Symbole heraus. Diese Symbole finden wir zufällig auf einem Spender für seltsame Flüssigkeiten im Nebenraum, zusammen mit einem Kessel, der nur darauf wartet mit ein paar Ingredienzien beschenkt zu werden. Füllen wir korrekt ab und mischen alles richtig, dann erscheint durch den Kessel der nächste Hinweis. So bewegen wir uns recht linear durchs Spiel.Nur in wenigen Ausnahmen konnte ich parallele Stränge entdecken, ansonsten wird immer das neu gefundene Teil für das kommende Puzzle benötigt. Die Story hat mich gefesselt und mir Spaß gemacht, es ist aber nur schwer möglich ohne Spoiler darüber zu reden. Daher beschränke ich mich hier darauf, dass wir nach und nach die Todesfälle untersuchen und dabei entdecken, wie sollte es auch anders sein, dass noch ganz andere Dinge im Dunkeln lauern. Nach circa drei bis vier Stunden hatte ich den Abspann gesehen und habe wie nach fast jedem The-Room-Titel nach mehr gelechzt. Während der kompletten Spielzeit ist mir keine Hürde unlogisch vorgekommen, manchmal hatte ich einfach etwas übersehen, wie ein Symbol innerhalb eines an der Decke hängenden Gegenstands.Es gilt also, die Umgebung gründlich abzusuchen, auch über einem könnte ein Hinweis versteckt sein. Hinter Dinge musste ich allerdings nie schauen. Da ich im Sitzen gespielt habe musste ich also nie aufstehen oder mich anderweitig um Ecken lehnen, um Wichtiges nicht zu übersehen. Das Spiel lenkt uns in jeder Szene, von denen es insgesamt fünf Stück gibt, in die richtige Richtung , indem es uns einen besonderen Zettel vorsetzt. Mit dem Okular sehen wir ein Loch im Schriftstück und können damit auf ein Symbol das irgendwo in der Luft zu schweben scheint zielen. Platzieren wir das Symbol durch das Loch erscheint eine geisterhafte Rauchgestalt, in der wir sehen, was das Opfer getan hat, und erhalten so auch so manchen Gegenstand, der dann auf einmal auftaucht. So werden wir stimmungsvoll in der Geschichte voran gestupst.Da ich alle The-Room-Teile auf dem Handy durchgespielt habe kann ich mit Fug und Recht behaupten, der VR-Ableger ist der beste der Reihe. In keiner der 2D-Varianten fühle ich mich derart in das Geschehen um das Null-Element hineingezogen. Gerade die Mechanik, Dinge von Innen heraus oder um die Ecke zu manipulieren, kommt in VR einfach genial rüber. Ich kann, trotz des stolzen Preises, den Titel jedem Escape-Room Fan nur ans Herz legen, jedem Fan der Reihe erst recht. Und auch Neulinge oder Anfänger werden durch das Hilfesystem wenig Frust verspüren, eher sich mit der Hand auf die VR-Stirn schlagen, wenn sie bemerken wie offensichtlich doch die Lösung war.