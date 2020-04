PM: Marvel’s Spider-Man, Just Cause 4 und The Golf Club 2019 sind ab April bei PS Now verfügbar

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Adam Michel:

PlayStation Now-Spieler werden mit den PS4-Spielen dieses Monats heroische Taten vollbringen. Beschützt Marvels New York, indem ihr Superschurken in Marvel’s Spider-Man bekämpft, überlebt als Waffe eingesetzte Superstürme und Hightech-Söldner in Südamerika in Just Cause 4 … und versucht euch bei The Golf Club 2019 an Loch 16 des TPC Scottsdale an einem Hole-in-One.

Hier ein paar Details zu den Spielen:

Marvel’s Spider-Man

Entdeckt durch die Augen eines erfahreneren Peter Parkers ein neues Kapitel in Marvels Spider-Man-Universum. Mit einem der größten Superhelden der Welt in der Hauptrolle bietet Marvel’s Spider-Man die akrobatischen Fähigkeiten, Improvisationskünste und Spinnennetze, für die der Mauerkrabbler berühmt ist, und führt darüber hinaus Elemente ein, die es bisher noch nie in einem Spider-Man-Spiel gegeben hat.

Durchquert die Welt mithilfe von Parkour sowie einzigartigen Interaktionen mit der Umgebung und erlebt neue Kampfarten und Blockbuster-Action – ein Spider-Man-Spiel, wie ihr es noch nie erlebt habt.

Just Cause 4

Epische Action erwartet euch im Krieg gegen die Schwarze Hand, einer privaten Hightech-Militärorganisation, die sich in der exotischen offenen Welt des südamerikanischen Landes Solís eingenistet hat. Die Gruppe verfügt über militärische Ausrüstung und hat eine Möglichkeit gefunden, extreme Wetterbedingungen – von gewaltigen Tornados bis hin zu tropischen Gewitterstürmen – als Waffe einzusetzen.

Aber als Antiheld Rico Rodriguez seid ihr dank eures sofort einsetzbaren Wingsuits und Fallschirms in der Luft beweglicher denn je. Mit eurem komplett anpassbaren Grapple-Hook, einem ständig wachsenden Waffenarsenal und der Möglichkeit, jedes Fahrzeug zu fahren – oder zu fliegen – wird euer Abenteuer zum echten Blockbuster.

The Golf Club 2019

… oder mit vollem Namen: The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR. Der “featuring …” Teil ist hier besonders wichtig, denn sieben echte Plätze – darunter TPC Scottsdale – sind jetzt zusätzlich zu der bereits beachtlichen Anzahl an fiktiven Golfplätzen verfügbar und bieten Golffans eine echte Herausforderung.

Diese Simulation bietet zahlreiche Spielmodi für alle Golfvorlieben: Macht euch einen Namen in der PGA TOUR-Karriere, fordert andere Spieler im Multiplayer-Modus heraus oder erschafft den Golfkurs eurer Träume im Platzdesigner.

Ihr seid neu bei PlayStation Now?

Wenn ihr PlayStation Now noch nicht getestet habt, dann ist das die perfekte Gelegenheit – holt euch jetzt die kostenlose siebentägige Testversion* für PS4 und PC. Ladet über 300 weitere PS4- (und PS2-)Spiele herunter und spielt sie auf eurer PS4 oder PS4 Pro. Außerdem stehen euch über 700 PS2-, PS3- und PS4-Spiele zum Streamen auf eurer PS4 oder eurem PC zur Verfügung.

Freut euch schon jetzt auf weitere Neuheiten für PS Now. Viel Spaß beim Spielen!

*Es gelten die Nutzungsbedingungen. Nur für neue Abonnenten. Kreditkarte oder PayPal-Konto ist erforderlich. Weitere Einzelheiten gibt es hier.