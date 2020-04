Playstation Now im April mit Spider-Man, Just Cause 4 und mehr

PS4

Sony hat die neuen Titel bekanntgegeben, die ihr als Abonnenten des kostenpflichtigen Services Playstation Now ab sofort spielen könnt. So dürft ihr euch bis zum 7. Juli 2020 in Spider-Man (Testnote 9.0) durch die Häuserschluchten von New-York schwingen. Etwas länger, nämlich bis zum 6. Oktober 2020, könnt ihr eurer Zerstörungswut in Just Cause 4 (Testnote 8.0) freien Lauf lassen. Zeitlich derzeit unbegrenzt stehen euch zudem noch die Golfplätze von The Golf Club 2019 zur Verfügung, das mit dieser Version erstmals die offizielle Lizenz der PGA Tour besitzt.

Playstation Now bietet mehr als 700 verschiedene Titel (PS2, PS3 und PS4), die im Rahmen des Abonnements auf der PS4 oder dem PC gespielt werden können. Der Dienst kann wahlweise monatlich (9,99 Euro), vierteljährlich (24,99 Euro) oder jährlich (59,99 Euro) abonniert werden. Neueinsteiger können den Abo-Service sieben Tage lang kostenlos ausprobieren.