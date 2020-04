No Man's Sky: Neues Update lässt euch in einen riesigen Mech steigen

PC XOne PS4

Der Weltraum-Sandbox-Titel No Man's Sky (Wertung im Test: 6.0) wird bekanntlich stetig weiterentwickelt: Erst im Februar dieses Jahres erschien das kostenlose Living-Ship-Update, das dem Spiel unter anderem einen neuen Raumschifftyp bescherte. Nun wurde kürzlich für PC, Playstation 4 und Xbox One das „Exo Mech”-Update veröffentlicht, welches euren Fuhrpark an Exo-Fahrzeugen um den "Minotaurus Exo Mech" erweitert.

Der Mech sieht nicht nur cool aus, sondern bietet euch bei der Erkundung von Planeten und beim Abbau von Ressourcen mehrere handfeste Vorteile. Mit Hilfe seines "leistungsstarken Jetpacks kann der Minotaurus kraftvoll durch die Lüfte schweben und mit einem überzeugenden Gleiten auf Oberflächen landen." Außerdem ist der Mech immun gegen alle planetarischen Widrigkeiten wie zum Beispiel radioaktive Strahlung oder extreme Temperaturen. Da er in der Lage ist Rohstoffe einzusammeln, könnt ihr Ressourcen auch unter gefährlichsten Planetenbedingungen geschützt abbauen.

Das neueste kostenlose Update führt auch weitere Veränderungen bei den Exocraft-Fahrzeugen ein. Unter anderem könnt ihr eure Fahrzeuge zukünftig mit Solar-Panels ausstatten, welche sich am Tage aufladen, sowie auf einen verbesserten Scanner zugreifen. Alle weiteren Änderungen könnt ihr auf der offiziellen Seite zum „Exo Mech”-Update nachlesen. In der Pressemitteilung auf Playstation.Blog kündigt Sean Murray - Gründer von Hello Games - zudem an, zukünftig "häufiger neue Updates zu veröffentlichen, um unsere PlayStation-Community mit kleineren Häppchen zu versorgen, während wir an größeren und umfassenderen Inhalten arbeiten. Das erscheint zurzeit wichtiger als je zuvor." Da Updates bisher immer für alle Plattformen umgesetzt wurden, sollte diese Ankündigung auch für alle Plattformen gelten.

Ihr habt No Man's Sky in den letzten Jahren aus den Augen verloren? Dann verschafft euch einen Eindruck zum großen Beyond-Update im User-Artikel von GamersGlobal-User crux oder anhand der regelmäßigen News zu No Man's Sky bei GamersGlobal. Zum Abschluss erwartet euch ein Trailer, der den Minotaurus in Aktion zeigt.