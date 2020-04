Animal Crossing - New Horizons: PETA veröffentlicht Guide für Veganer

Animal Crossing - New Horizons ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Tierschutzorganisation Peta hat sich in einem offiziellen Statement auf seiner Homepage gegen das Fangen von Tieren und Insekten in Nintendos kinderfreundlicher Simulationausgesprochen. „Deine Insel sollte ein sicherer Ort für alle Lebewesen sein – egal, wie groß oder klein sie sind“, lautet das Credo.

Doch PETA kritisiert nicht nur, sondern bietet auch alternative Lösungsvorschläge. So hat man sich die Mühe gemacht und einen Veganer-Guide verfasst, der es dem Spieler ermöglicht, die Tiere unbeschadet zu lassen und dennoch gesund zu (über)leben. Äpfel, Kirschen, Kokosnüsse, Orangen, Pfirsiche und Birnen böten demnach eine ausreichende Nahrungsquelle. Zudem beantworten die Tierschützer rhetorische Fragen wie „Ist das Angeln vegan?“, „Ist es in Ordnung, Käfer zu fangen?“, „Fühlen Muscheln Schmerzen?“ und „Soll ich die Einsiedlerkrebse im Spiel alleine lassen?“. Auch zum Thema Kleidung gibt es einen Ratschlag, der sich ohne Weiteres ins echte Leben umsetzen ließe – die wahre Intention hinter PETAs Kritik an dem Spiel: