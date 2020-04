PM: PlayStation Store Frühlings-Angebote mit hohem Metacritic Score

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Vögel zwitschern, sie Sonne strahlt und die Blumen sprießen: Es ist Frühling! Um das so richtig zu feiern, starten wir die PlayStation Frühlings-Angebote vom 01. April – 29. April 2020. In dieser Zeit putzt sich der PlayStation Store für euch raus und bringt euch jede Menge Spiele zum Schnäppchenpreis, damit ihr so richtig sparen könnt. In diesem Jahr ist die Aktion in zwei Phasen aufgeteilt, vollgepackt mit jeder Menge cooler Games.

Die erste Phase läuft vom 01.April – 15.April 2020 und hat direkt eine ganze Reihe AAA-Titel im Gepäck, die mit ihrer hervorragenden Metacritic glänzen. Und das zu Recht! Die Spieler aus der ersten Phase sind durch die Bank weg echte Highlights der letzten Monate und sollte in unseren Augen in keiner Spielebibliothek fehlen.

Bis zum 15. April 2020 habt ihr Zeit, euch diese Metacritic-Lieblinge zu einem besonders niedrigen Preis zu sichern. Danach wird es einen Titel-Refresh geben und euch erwarten andere, aber mindestens genauso heiße Games im Sale. Behaltet also unbedingt die PlayStation Store Frühlings-Angebote im Auge und besucht den Blog erneut, um rechtzeitig über die kommenden Spiele informiert zu sein.