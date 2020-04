Gears 5: Noch bis 13. April 2020 kostenlos auf Steam spielbar

PC XOne

Gears 5 ab 19,99 € bei Amazon.de kaufen.

Microsoft lässt euch den Deckungs-Shooter Gears 5 von Entwickler The Coalition noch bis zum 13. April 2020 gratis auf Steam spielen. Das gilt sowohl für den Singleplayer (im Test, Note 9.0) als auch den Multiplayer (im Test, Note 9.0) von Gears 5. In der Zeit könnt ihr also sowohl die Kampagne beenden, als auch die Versus- und kooperativen Horde-Modi anspielen.

Den Gratis-Download findet ihr nicht auf der Produktseite von Gears 5 auf Steam. Stattdessen müsst ihr im Hauptbildschirm des Shops nach ganz unten scrollen und dort auf den Banner zur Aktion klicken, um den 62 GB großen Download zu starten. Gears 5 kostet regulär 69,99 Euro, ist aber auch in Microsofts Gamepass-Abos enthalten.