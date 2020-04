Project xCloud: Preview bald in 11 europäischen Ländern verfügbar

XOne

Bereits seit Oktober 2019 können interessierte User sich für die Preview von Microsofts Streaming-Dienst xCloud anmelden und diesen auf Herz und Nieren testen. Allerdings nur in den USA, Großbritannien und Korea, Nutzer aus anderen Ländern haben bisher in die Röhre gesehen. Wie nun auf dem offiziellen Newsportal von Xbox bekannt gegeben wurde, wird der Service in den nächsten Monaten seinen Weg in weitere Länder finden. Ein konkreter Termin wurde noch nicht genannt, aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wolle man die Preview-Phase für xCloud erst starten, wenn man sich wohl damit fühle.

Aber welche Länder will Microsoft nun bedienen? Insgesamt werden es elf westuropäische Nationen sein und bevor wir euch weiter auf die Folter spannen: Ja, auch Deutschland ist dabei. Nachfolgend findet ihr alle Länder aufgelistet:

Belgien

Dänemark

Schweden

Finnland

Frankreich

Deutschland

Irland

Italien

Niederlande

Norwegen

Spanien

Als Voraussetzung für die Teilnahme an der Preview von xCloud gibt Microsoft ein Android-Smartphone oder -Tablet an. Damit ihr zu den glücklichen Testern zählen könnt, müsst ihr euch auf der entsprechenden Unterseite registrieren, sobald die Entwickler bereit zum Start ihrer Plattform sind, erhaltet ihr eine E-Mail mit weiteren Benachrichtigungen.

Auch wenn die Preview-Phase nur auf Android-Geräten zur Verfügung steht, soll xCloud beim finalen Release auch auf anderen Systemen und natürlich auch der Xbox One, Series X und dem PC zur Verfügung stehen. Die Spieleauswahl umfasst aktuell über 50 Titel, darunter natürlich auch Werke von Xbox Game Studios wie Bleeding Edge (im Test), Forza Horizon 4 (im Test, Note: 8.5) und Gears 5 (im SP-Test, Note: 9.0). Wenn der Service die Preview-Phase verlassen hat, wird er zudem an den Gamepass gebunden, außerdem ist es laut Microsoft auch geplant, Exklusivtitel für xCloud anzubieten.