Zankstelle Vol. 44: Hund, Katze, Maus Teil 3

1999 brachte Dietrich Schwanitz sein Buch "Bildung" auf den Markt. Auf wirklich sehr, sehr vielen Seiten sammelte er alles zusammen, das seiner Meinung nach Teil einer umfassenden Allgemeinbildung sein sollte. Aber vor all diese erquicklichen Ausführungen stellte er eine Einleitung, in der er das deutsche Schulsystem der Neunziger Jahre auf das Bitterlichste kritisierte. Nun ist natürlich auch die Zankstelle seit alters her ein Bildungspodcast im weitestmöglichen Sinne und die heute versammelten Podcaster haben alle besagtes Bildungssystem durchlaufen. Und selbst der Jüngste von ihnen war in den Neunzigern schon auf einer Schule. Was läge also näher, als die Bildung von Hendrik, Christoph (GG-User st4tic) und Jürgen auf den Prüfstand zu stellen und eventuelle Lücken gnadenlos vor der Weltöffentlichkeit bloß zu stellen? Richtig: Nichts.

Wie schon in den beiden Vorgängerfolgen von "Hund, Katze, Maus" präsentiert einer der Podcaster den jeweils beiden anderen bis zu zehn Hinweise, um ein Spiel oder eine Person zu erraten. Erraten? Blödsinn! Selbstverständlich wird hier nichts zufällig erraten. Alles wird gewusst, hergeleitet oder kombiniert. Oder so. Viel Spaß beim Mitraten!

