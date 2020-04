PM: Inside Xbox: Neue Episode am 7. April 2020

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Inside Xbox startet mit jeder Menge News und spannenden Einblicken in die erste Folge in diesem Jahr am Dienstag, den 7. April um 23:00 Uhr.

Aktuell arbeitet das Team von Xbox, wie ein Großteil der Bevölkerung, von zuhause aus. Doch das ist kein Grund, die nächste Folge von Inside Xbox ausfallen zu lassen – ganz im Gegenteil! Vor den heimischen Bildschirmen treffen sich alte Bekannte wie Major Nelson mit spannenden Gästen und diskutieren die aktuellsten News zu Grounded, Gears Tactics, Sea of Thieves oder dem Xbox Game Pass.

Außerdem besuchen ein paar vertraute Gesichter die Folge, wie etwa das Team von ID@Xbox oder der Director of Program Management von Xbox Series X Jason Ronald, der zu den bereits vorgestellten technologischen Features von Xbox Series X Rede und Antwort steht.

Direkt im Anschluss an die Folge – voraussichtlich um 23:40 Uhr – erhältst Du live einen ersten Einblick in den Einzelspieler-Modus von Grounded, dem Survival Adventure von Obsidian Games. Den Gameplay-Stream verfolgst Du live auf Mixer und Twitch, inklusive einer Fragerunde mit dem Entwickler-Team, das ebenfalls aktuell von zuhause aus arbeitet.

Verfolge die kommende Episode Inside Xbox live auf Mixer, Twitch, Youtube, Facebook sowie Twitter oder schau Dir später die Aufzeichnung der Show an. Aufgrund der aktuellen außergewöhnlichen Situationen sind Captions, Audio-Beschreibungen und lokale Untertitel erst im späteren Verlauf der Woche verfügbar. Also bleibt gesund, macht es Euch daheim gemütlich und schaltet ein zu aktuellen News rund aus dem Xbox Kosmos.