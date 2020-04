PM: Das sind die Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ihr seid Fans von Final Fantasy? Dann habt ihr wahrscheinlich schon lange hierauf gewartet … Das atemberaubende Remake von Final Fantasy VII erscheint diese Woche endlich auf PS4, und Square Enix erschaffen dank allerneuester Technologie eine erweiterte Neuauflage eines der berühmtesten Spiele aller Zeiten – mit Final Fantasy VII Remake machen sie das legendäre RPG-Abenteuer fit für die heutige Generation.

Sehen wir uns mal die Neuerscheinungen der Woche an:

Final Fantasy VII Remake | Erscheint am Freitag 10. April

Der zwei Jahrzehnte alte Kult-Klassiker von Square Enix wurde von Grund auf überarbeitet und feiert endlich mit besserem Look denn je sein Debüt auf PlayStation 4! Erlebt das unglaubliche RPG-Abenteuer, das eine ganze Generation geprägt hat, jetzt in überarbeiteter und erweiterter Version. Schlüpft erneut in die Rolle von Stachelfrisur-Ex-SOLDAT Cloud Strife und kämpft gemeinsam mit dem Widerstand um die Zukunft des Planeten.

Below | Erscheint am Dienstag 7. April

Falls ihr Lust auf eine Herausforderung habt: Der düstere und bedrohliche Dungeon-Crawler Below erscheint diese Woche auf PS4. Erkundet die unerbittlichen Tiefen einer verbotenen Insel und entdeckt zu einem eindringlich atmosphärischen Soundtrack von Jim Guthrie, was dort unten verborgen ist. Und wenn ihr keine Lust auf die legendäre Herausforderung des Spiels habt, lässt euch das Explore-Update umherstreifen, ohne dass ihr die herrliche Qual des ursprünglichen und gnadenlosen Designs von Below erdulden müsst.

