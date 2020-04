Am Ende bleibt aber eine tolle und emotionale Spiele-Erfahrung, die mich glücklich und auf die Zukunft hoffend zurücklässt. Erneut hat mich die Erzählung mitgerissen, erneut habe ich mch in Aerith verknallt und erneut bleiben mir die Figuren im Herzen. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Teil Zwei kann kommen ... am besten sofort!