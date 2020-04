Nintendo eShop: Frühjahrsaktion mit bis zu 80% Rabatt gestartet

Switch

Nintendo hat in seinem eShop eine Frühjahrsaktion gestartet, bei der mehr als 300 Titel für die Switch um bis zu 80% im Preis reduziert wurden. Bis zum 19. April 2020 könnt ihr euch unter anderem die folgenden Spiele zu einem günstigeren Preis sichern (die vollständige Liste findet ihr im eShop):

Ab dem 9. April sollen zudem noch weitere Titel wie The Legend of Zelda - Breath of the Wild, Donkey Kong Country -Tropical Freeze oder Kirby Star Allies der Aktion hinzugefügt werden.