GG-Rückblick KW 14/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 14: Rückblick von Sonntag, 29. März, bis Samstag, 4. April 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Wie üblich, veröffentlichen wir zum Anfang eines Monats eine neue Ausgabe des „Darauf freut sich die Redaktion“-Formats. Neben den Premium-Beispielen im April oder den Gewinnern der jüngsten Abo-Verlosung informierten wir euch auch darüber, wie GamersGlobal mit der derzeitigen Pandemie-Situation umgeht. Getestet haben wir Resident Evil 3 und The Complex, nicht unerwähnt bleiben sollen außerdem die drei Meinungskolumnen der letzten Woche. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Die Auswirkungen des Coronavirus auf den Release von The Last of Us 2, Half-Life - Alyx ohne VR und das gestiegene Durchschnittsalter der Spieler-Community sind die drei News, die in der vergangenen Woche am häufigsten aufgerufen und auch vielfach diskutiert wurden. Hinzu kommen zum Beispiel die Meldungen über eventuelle Neu-Veröffentlichungen der Super-Mario-Spiele und dass die Remastered-Kampagne von Modern Warfare 2 erworben werden kann. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 5. April (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Abermals könnt ihr euch mittels Plus-Galerie über einige der Spiele informieren, die im noch jungen Monat April erscheinen. Eine neue Rubrik – ebenfalls in Form einer Galerie+ – stellen die wöchentlichen Neuerscheinungen auf Steam dar. Der User-Artikel vom Samstag dreht sich um das Gothic-Remake, zu dem vor Kurzem ein spielbarer Teaser veröffentlicht wurde:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Mortal Shell: Neues Soulslike-Action-RPG für diesen Herbst angekündigt

Der Ankündigungstrailer zu Mortal Shell macht Lust auf mehr. Bieten soll euch das düster wirkende Action-Rollenspiel beispielsweise eine nicht-lineare Kampagne oder auch unterschiedliche „Hüllen“, deren Rüstungen und Waffen ihr nach und nach verbessern könnt.

» I'm in looove! (Hollow Knight) «

— Freylis am 3. April 2020

❺ ⚊ KW 14/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Vor fünf Jahren gab es unter anderem eine Stunde der Kritker zu Final Fantasy Type-0 HD oder auch einen ausführlichen User-Artikel zu Classic World of Warcraft. Da es in diesem Jahr auf GG keine Aprilscherze gab, verweisen wir auf jenen, den wir uns am 1. April 2015 erlaubt hatten. Dass News zu Star Citizen schon vor einem halben Jahrzehnt auf Interesse stießen zeigt eine entsprechende Meldung, und auch ein Speedrun in Bloodborne interessierte euch seinerezit:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

