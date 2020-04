Saints Row - The Third: Remastered-Version erscheint im Mai

Wie auf der offiziellen Homepage ersichtlich ist, wird am 22. Mai 2020 eine Remastered-Version von Saints Row - The Third (im Test, Note: 8.0) erscheinen. Erscheinen wird die Fassung für Xbox One, PS4 und PC und wird neben dem Hauptspiel alle drei Erweiterungen und über 30 DLC-Items umfassen. Wie es sich für ein Remaster gehört wurde das Spiel optisch überarbeitet, Steelport wird also komplett überarbeitet auf eurem Bildschirm erscheinen. Auch eine neue Beleuchtungs-Engine ist mit an Bord.