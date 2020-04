Mimimi Productions startet Twitter-Challenge mit Gratis-Keys

PC XOne PS4 Linux MacOS

Das deutsche Entwicklerstudio Mimimi Productions hat einen kreativen Weg gefunden, um Spielern die aktuellen Ausgangsbeschränkungen etwas unterhaltsamer zu gestalten. Auf Twitter haben die Entwickler unter dem Hashtag #stayhomeandplaychallenge eine Aktion gestartet, bei der sie Gratis-Spielekeys für Shadow Tactics - Blades of the Shogun (im Test, Note: 8.5) vergeben. Allerdings müssen die User auch etwas tun, und zwar den Beitrag retweeten. Für jeden zehnten Retweet gibt es einen zusätzlichen Code. Mittlerweile nehmen auch andere Studios wie 11 bit und SalmiGames an der Aktion Teil.