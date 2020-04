Steam Topseller KW 14/2020: Bannerlord vor Resi 3 // Gesellschaftsspiele wieder in

PC XOne PS4

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top Ten der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (30. März bis 5. April 2020) wurde der Spitzenreiter der beiden letzten Charts vom Platz an der Sonne verdrängt: Doom Eternal (zum Test), id Softwares neuester Shooter-Streich, muss sich diesmal mit Platz fünf begnügen. Während Valves VR Headset Index seinen vierten Platz behaupten kann, werden die Treppchenplätze von zwei Neueinsteigern besetzt: Auf dem Silber- und Gold-Platz landet jeweils - in unterschiedlichen Regions-Versionen - Resident Evil 3 (zum Test). Der absolute Topseller der Woche ist jedoch ein Early-Access-Titel, nämlich die seit einer gefühlten Ewigkeit in Entwicklung befindliche Mittelalter-Sandbox Mount & Blade 2 - Bannerlord (in der Viertelstunde).

Ansonsten ist noch der fast fünf Jahre alte Tabletop Simulator auf Platz acht zu erwähnen, der sein Comeback sicherlich der Corona-Krise zu verdanken hat. Mit ihm ist es möglich, klassische Gesellschaftsspiele wie Schach, Poker, Domino oder Mahjong über Steam Remote Play mit Freunden zu spielen. Dazu kommen haufenweise zusätzliche Spiele aus dem Steam Workhop, also Mods aus der Community, zu deren beliebtesten Vertretern Uno, Fallout Monopoly oder Die Siedler von Catan gehören.

Hier die komplette Top Ten im Überblick:

Platz Spiel Vorwoche 1 Mount & Blade 2 - Bannerlord - 2 Resident Evil 3 10 3 Resident Evil 3 10 4 Valve Index VR Kit 4 5 Doom Eternal 1 6 Football Manager 2020 - 7 Halo - The Master Chief Collection - 8 Tabletop Simulator - 9 Half-Life - Alyx 2 10 Grand Theft Auto 5 3

Anmerkung:

Mehrfachnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.

Abschließend möchten wir euch wieder die Titel mit den meisten Wunschlisten-Einträgen vorstellen. Hier also die Top Five der meist gewünschten Spiele der Steam-User:

Platz Spiel Geplanter Steam-Release 1 Cyberpunk 2077 17.09.2020 2 Dying Light 2 2020 3 The Outer Worlds Oktober 2020 (*) 4 Death Stranding 02.06.2020 5 Baldur's Gate 3 2020 (zunächst als EA)

Erläuterungen:

*: bislang Epic- und Microsoft-exklusiv

EA: Early Access

Vielen Dank an ChrisL für die Unterstützung bei der Neugestaltung des Teaserbilds!