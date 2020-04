BAFTA-Awards 2020: Outer Wilds und Disco Elysium am meisten ausgezeichnet

PC XOne PS4

Am Abend des 2. April wurden die diesjährigen BAFTA-Awards verliehen. Und dieses Event hatte einige Überraschungen parat: Hatten nach Anzahl der Nominierungen noch Hideo Kojimas Death Stranding (zum Test+ mit Video) und das, ebenfalls im 3D-Action-Genre angesiedelte, Control (zum Test+ mit Video) die Nase vorn (beide Titel waren in jeweils 11 der 15 Kategorien nominiert), so entschieden sich die Juroren fast eben so oft dagegen, den Titeln die Trophäe auch zu verleihen. Nur jeweils einen Award konnten die top-nominierten Spiele am Ende für sich beanspruchen.

Stattdessen haben das Zeitschleifen-Adventure Outer Wilds sowie der diesjährige Überraschungshit Disco Elysium des Entwickler-Konglomerats ZA/UM jeweils drei Auszeichnungen für sich verbucht. Auch das mit dem GDC-Award als "Game of the Year" ausgezeichnete Untitled Goose Game wurde mit einem Preis bedacht. Es erhielt die Auszeichnung für das beste Familienspiel.

Die vollständige Auflistung der Awards und ihrer Preisträger haben wir euch nachfolgend aufgelistet. Eine Aufzeichnung der Preisverleihung findet ihr am Ende dieser News.