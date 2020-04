Atari VCS: Firma des Systemdesigners Rob Wyatt verklagt Atari auf Zahlung

andere

Nachdem Systemarchitekt Rob Wyatt bereits im Oktober letzten Jahres dem Projekt des Atari VCS aufgrund von ausstehenden Zahlungen den Rücken kehrte, hat Wyatts Firma Tin Giant nun eine Klage gegen Atari eingereicht, wie das Magazin Venturebeat berichtet.

Laut der Klage vergab Atari im Juni 2018 den Auftrag an Tin Giant, am Design des VCS zu arbeiten. Bis Oktober 2019 sei jedoch keine der ausstehenden Rechnungen in Gesamthöhe von 261.720 US-Dollar bezahlt worden. Ebenso bestreitet Tin Giant das Projekt, anders als von Atari behauptet, durch nicht abgeschlossene Arbeiten verzögert zu haben. Bisher gibt es noch kein Statement Ataris, laut CEO Fred Chesnais habe man noch kein Exemplar der Klageschrift erhalten.

Atari strapaziert nicht nur die Geduld Wyatts, auch Vorbesteller, die über Indiegogo bereits Geld investiert haben, müssen einen langen Atem beweisen. Die Auslieferung wurde bereits mehrmals verschoben, zuletzt mit Verweis auf Qualitätsprobleme bei der Produktion des Gehäuses sowie die derzeit grassierende Corona-Pandemie.