Mögliche E3-Alternative: IGN veranstaltet digitalen „Summer of Gaming“

Nachdem die E3 2020 aus Pandemie-Gründen abgesagt wurde, haben mehrere Publisher und Entwickler angekündigt, sich nach alternativen Möglichkeiten zur Präsentation ihrer kommenden Spiele umzusehen. Eine Alternative hat das US-Spiele- und Entertainment-Netzwerk IGN nun für den Juni angekündigt. Auf dem Digital-Event Summer of Gaming werden per Live-Übertragungen und On-Demand-Programmen Neuigkeiten und Eindrücke über kommende Spiele und Konsolenhardware der nächsten Generation präsentiert.

Dazu hat sich IGN bereits eine Reihe wichtiger Partner gesichert: 2K, Square Enix, Sega, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Twitter, Devolver Digital und THQ Nordic haben ihre Teilnahme an diesem inoffiziellen E3-Ersatz zugesagt, IGN rechnet mit weiteren Entwicklern, die an dem Event teilnehmen werden.

Von mehr als 20 Plattformen aus soll auf Publisher-Präsentationen, Entwicklerinterviews, neue Demos, Vorschauimpressionen, Gameplay- und Nachrichtensegmente von Interessierten auf aller Welt zugegriffen werden können. IGN will zudem ausführliche Vor- und Nachbesprechungen zu den wichtigsten Titeln produzieren. In den kommenden Wochen sollen weitere Informationen zum Summer of Gaming sowie ein genauer Termin im Juni bekannt gegeben werden.