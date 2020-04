Borderlands 3: Gearbox kürzt Bonuszahlungen für seine Angestellten

PC XOne PS4

Borderlands 3 ist für Publisher 2K und Entwickler Gearbox Software ein unbestrittener Erfolg. Sowohl bei den Verkaufszahlen als auch beim Gewinn wurden neue Firmenrekorde aufgestellt. Für die Mitarbeiter soll sich das aber nicht in der Höhe auszahlen, wie es von der Firmenleitung ursprünglich angekündigt worden war. Laut einem Bericht des Enthüllungsjournalisten Jason Schreier auf Kotaku, fallen die Boni für Mitarbeiter deutlich niedriger aus, als ihnen in Aussicht gestellt wurde.

Gearbox hat seit seiner Gründung ein ungewöhnliches Modell für die Bezahlung seiner Mitarbeiter: sie bekommen nur unterdurchschnittliche Gehälter, werden aber durch hohe Bonuszahlungen viel stärker am Erfolg beteiligt als bei anderen Spielestudios üblich. Gewinne werden zu 40 Prozent an die Mitarbeiter ausgezahlt, die restlichen 60 Prozent fließen in die Firma. Nach dem großen Erfolg von Borderlands 2 konnten sich einige Mitarbeiter von ihren Boni Häuser kaufen und für Borderlands 3 wurden sechsstellige Boni versprochen.

Dazu wird es aber nicht kommen. In einem Meeting hat Gearbox-Chef Randy Pitchford seinen Angestellten mitgeteilt, dass die Bonuszahlungen deutlich niedriger ausfallen werden als erwartet. Als Gründe werden die deutlich gestiegenen Entwicklungskosten von 95 Millionen US-Dollar gegenüber 30 bis 35 Millionen für den Vorgänger angegeben. Zudem werden 55 Millionen US-Dollar für die DLCs veranschlagt, die bei der Berechnung der Boni bereits jetzt berücksichtigt werden, bei früheren Projekten wurden diese noch separat betrachtet. Der Ausgabenanstieg soll durch das deutlich gewachsene Unternehmen entstanden sein, das neben der Hauptniederlassung in Frisco, Texas, ein zweites Studio in Quebec, Kanada, unterhält. Als weiterer Faktor wurde der Umstieg auf die Unreal Engine 4 genannt, welcher die Entwicklungszeit deutlich verlängerte.