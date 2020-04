PM: Diese Tipps und Tricks machen euch bereit für Resident Evil 3 und Resident Evil Resistance!

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Kellen Haney – Social Media Specialist, Capcom:

Resident Evil 3 erscheint heute auf der PS4 und hat ein paar Überraschungen im Gepäck – Den kolossalen Nemesis, der Jill durch die Straßen der Stadt jagen wird, und Resident Evil Resistance, das Survival Horror-Spiel, bei dem sich vier Spieler einem scheinbar übermächtigen Widersacher stellen. In diesem neuen Spielerlebnis müssen sich vier Überlebende gegen ein unheilvolles Mastermind behaupten, das durch eine Reihe grauenvoller Experimente ihre Flucht verhindern will. Resident Evil Resistance ist in Resident Evil 3 enthalten. Es warten also gleich zwei schaurig schöne Horrorerfahrungen auf euch.

Ihr habt vielleicht schon die hervorragenden Resident Evil Resistance-Tipps in Tims Blog entdeckt, die sowohl für Überlebende als auch für Masterminds hilfreich sind. Heute haben wir einen kleinen Guide zusammengestellt, der euch eure Zeit im Raccoon City von Resident Evil 3 so effektiv wie möglich gestalten lässt.

Große Stadt – Grelle Lichter

Jill wird einige Zeit in den Straßen der Stadt verbringen, die sie einst ihr Zuhause nannte. Glücklicherweise habt ihr eine Karte von Raccoon City zur Hand, die euch auf euren Wegen leiten wird. Sie wird euch ein nützlicher Begleiter sein, denn die Karte zeigt Gegenstände an, die ihr in einem Gebiet übersehen habt, und dokumentiert Türen, die momentan noch verschlossen sind.

Aufmerksame Fans des originalen Resident Evil 3: Nemesis werden möglicherweise Läden wie Eagle’s Pet Shop wiedererkennen. Aber auch neue Schauplätze wie z. B. Moon’s Donuts laden zum Verschnaufen ein. Haltet zudem Augen und Ohren offen. Scheppernde Türen und entferntes Grollen sind Zeichen dafür, dass sich höchstwahrscheinlich Feinde nähern – Auch wenn Zombies bald euer geringstes Problem sein werden, während ihr durch die Straßen und Gebäude von Raccoon City streift.

Die Mischung macht’s

Unterbrecht mich ruhig, falls euch das bekannt vorkommt: Ein grünes Kraut kombiniert mit einem roten Kraut ist das Rezept für volle Gesundheit. Resident Evil 3 pflegt diese lange Tradition und ermöglicht es euch somit, eure Gesundheit im Nu wiederherzustellen. Rote Kräuter sind seltener, haben aber alleine keinerlei nützliche Eigenschaften. Habt also immer ein paar grüne Kräuter in Reserve, um sie mit ihnen zu mächtigen Heilgegenständen zu kombinieren.

Da wir gerade vom Kombinieren sprechen: Das Mixen von Munition, das aus dem originalen Resident Evil 3: Nemesis (und dem letztjährig erneut veröffentlichten Resident Evil 2) bekannt ist, kehrt zurück. Es gibt verschiedene Arten von Schießpulver und verschiedene Kombinationen ergeben verschiedene Munitionstypen. Stellt den Munitionstyp her, der am besten zu eurem Spielstil und den Aufgaben passt, die vor euch liegen – doch geht lieber auf Nummer sicher und plant vorsorglich! Eine einzelne Flasche Schießpulver bringt alleine rein gar nichts.

Riesig, finster und tödlich

Falls ihr bereits die Raccoon City Demo von Resident Evil 3 gespielt habt, wird euch Nemesis sicherlich ein Begriff sein. Eine gewaltige Monstrosität, die man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Ihr habt die Demo noch nicht gespielt?! Dann ladet sie direkt nach dem Lesen herunter! Friedliche Lösungen sind bei Nemesis ausgeschlossen und ein Kampf unvermeidlich. Man kann ihn in die Knie zwingen … aber nur für kurze Zeit. Was ihr danach unternehmt, liegt ganz bei euch. Ich würde aber empfehlen, schleunigst das Weite zu suchen. Doch wenn ihr euch bereit für einen Kampf fühlt, solltet ihr schwere Geschütze auffahren und perfekte Ausweichmanöver beherrschen (R1 drücken, kurz bevor eine Attacke trifft), um euch für einen Gegenangriff bereit zu machen (L2 drücken, um zu zielen und die Hektik nach einem perfekten Ausweichmanöver etwas auszubremsen).

Liebes Tagebuch …

Der nächste Tipp ist wirklich einfach zu befolgen: Denkt daran, euer Spiel regelmäßig an einer Schreibmaschine zu speichern. Das ist besonders wichtig, wenn ihr gerade viel Munition gespart habt oder einer fleischfressenden Horde ohne einen Kratzer entkommen seid. Man weiß nie, was hinter der nächsten Ecke lauert. Den aktuellen Fortschritt zu speichern ist also immer eine gute Idee. Speichern kostet nichts, also speichert oft!

Wie wäre es zu guter Letzt noch mit ein paar zusätzlichen Tipps für Resident Evil Resistance? Ihr wollt bestimmt das Beste aus euren ersten Runden herausholen. Hier sind eine Handvoll Empfehlungen für neue Überlebende und Masterminds:

Habt ihr das auch gehört?!

Tim hat dies letztens in seinem Artikel bereits angesprochen: Verbale Kommunikation bringt den Überlebenden einen großen Vorteil und entscheidet häufig über Sieg oder Niederlage. Ganz egal, ob ihr euch mit einem eingespielten Team zusammenfindet oder neue Freunde während des Spielens trefft, ein respektvolles und unterstützendes Verhalten euren Mitspielern gegenüber ist ein ausschlaggebender Punkt für euren Erfolg.

Doch es gibt auch eine Kehrseite dieser Medaille: Geschickte Masterminds können ihr eigenes Mikrofon nutzen, um Überlebende zu verhöhnen und deren Gespräche zu belauschen. Damit lassen sich in gewisser Weise auch Psychospielchen spielen. Erfahrene Masterminds belauschen die Überlebenden und reagieren selektiv auf ihre Testobjekte. Und manchmal ist die Stille das furchterregendste Geräusch von allen.

Kennt eure Grenzen

Sowohl den Überlebenden als auch den Masterminds stehen eine Reihe von Fähigkeiten zur Verfügung. Macht euch also mit den jeweiligen Besonderheiten während eurer ersten Runden vertraut. Für die Überlebenden: Das richtige Timing für eure mächtigen Fähigkeiten ist überaus wichtig. Tyrones „Anfeuern” kann den Schaden verringern, wenn ein Tyrant auftaucht. Beccas „Kugelhagel” ist das ideale Mittel, um ganze Räume voller Gegner niederzumetzeln, wenn man die richtige Waffe zur Hand hat.

Für die Masterminds: Behaltet immer eure Energie und die Anzahl der eingesetzten Kreaturen im Auge. Es mag vielleicht verlockend sein, einen Raum komplett mit Kreaturen zu füllen, jedoch kann eine gut platzierte Granate den ganzen Aufwand mit einem Schlag (und einem Knall) zunichte machen. Teilt euch eure Energie ein und plant im Voraus. Zermürbt die Überlebenden, spielt auf Zeit und vermeidet eine kompromisslose Offensive.

Das war’s auch schon! Nun stellt euch den Gefahren der Straßen von Raccoon City in Resident Evil 3. Ab sofort verfügbar auf PlayStation 4. Und nicht vergessen: Resident Evil 3 enthält das Survival Horror-Spiel Resident Evil Resistance, also trefft euch online mit ein paar Freunden und versucht, als Überlebende zu entkommen, oder nehmt die Rolle des Masterminds ein und vereitelt ihre Fluchtversuche. Wir sehen uns. Und damit meine ich … ich sehe euch … aus der Mastermind-Perspektive!