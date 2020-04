PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 6. bis 10. April

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bau-Simulator 3: Console Edition

Mit dem Bau Simulator 3 geht es zurück nach Europa! Mit offiziell lizenzierten Fahrzeugen bekannter Marken wie Caterpillar, Liebherr, Bobcat und anderen wirst Du zum Bauleiter! Du erledigst wichtige Aufträge und hast Deine Mannschafft im Griff. Gestalte die Skyline Deiner Stadt und vergrößere Deine Bauflotte. Du kannst Dich auf neue Maps und frische Aufträge freuen während Deine Baufirma wächst und wächst.

Null Drifter

Ab ins Weltall, Pilot! In dieser 1-Bit-Lo-Fi-Simulation, wirst Du Stück für Stück zum ultimativen Raumjäger-Piloten. Dieser Shooter, der Teil der Welt von Project Starship ist, bereitet die Piloten auf ihre Mission gegen die erwachten Mächte des Nichts vor. Immer neue Herausforderungen und spektakuläre Kämpfe bringen Dich in Null Drifter aufs nächster Level Deiner Raumjäger-Skills!

Rush Rover

Intelligente Roboter und Minenbau bestimmen die Welt aller bekannten Galaxien. Nach dem Unabhängigkeitskrieg gegen die Menschheit hacken sich die Roboter in andere Maschinen und bauen damit ihre Herrschaft noch weiter aus. Du steuerst in diesem intergalaktischen Top-Down-Shooter einen Minenroboter. Sammle Waffen und kämpfe Dich auf verschiedensten Maps durch Scharen von Feinden bis hin zu spannenden Bosskämpfen. Begleitet wird Dein Abenteuer von einem einzigartigen Chiptune-Soundtrack.

Glaive: Brick Breaker

Raketen, Explosionen, Blaster. Glaive: Brick Breaker ist ein klassisches Game im Arkanoid-Stil mit schöner 3D-Grafik, Power-Ups, vielen verschiedenen Levels und dynamischem Gameplay.

Convoy: A Tactical Roguelike

In Convoy kämpfst Du Dich durch verlassene Wüsten auf der Suche nach Teilen für Dein kaputtes Schiff. In diesem Mad-Max-inspirierten Rogue-like erwarten Dich taktische Kämpfe in einer post-apokalyptischen Welt im Pixelart-Design.

Galaxy of Pen and Paper +1 Edition

Erstelle Deinen eigenen Spielplan und Dein eigenes RPG-Team und lasse sie entfernte Planeten erkunden, Aliens bekämpfen und die Galaxie retten. Galaxy of Pen & Paper ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, das alte Pen and Paper Klassiker ins Weltall katapultiert.

Beholder 2

Du bist der neue Abteilungsleiter im Ministerium eines totalitären Staates. Du willst Karriere machen und vielleicht sogar einmal Premierminister werden, aber es wird Dir nicht leicht gemacht. Wie hoch wirst du also auf der Karriereleiter aufsteigen? Am Ende liegt das ganz bei Dir.

BQM – BlockQuest Maker

Werde selbst zum Spieledesigner in Block Quest Maker BQM und baue Dir Dein eigenes Dungeon-RPG, voller Rätsel, Labyrinthen und Fallen. Geheime Türen, fallende Steine und Horden von Monstern fordern Dich heraus. Bewältige Rätsel und Herausforderungen oder erstelle einfach Deine eigenen. Teile den Entwurf Deines Labyrinths mit Spielern aus der ganzen Welt und fordere sie mit Deinem Dungeon heraus.

Braveland Trilogy

Xbox One X Enhanced – Die Braveland-Trilogie ist ein rundenbasiertes Spiel im Look von Strategie-Brettspiel-Klassikern. Die Geschichte spielt in einer handgezeichneten Welt und bringt Dich an zahlreiche Orte an denen Du immer neue Charaktere kennenlernst. Verschiedene Krieger werden sich Deiner Armee anschließen – Bogenschützen, Späher, Heiler, Lakaien, Baumpfleger und mehr.

Retro Tanks

Feuer frei in Retro Tanks! In diesem actionreichen Shooter schießen sich Anfänger und Profis von Anfang an mit einem Riesenspaß den Weg frei. Spiele allein, zusammen mit Freunden oder gegen Deine Freunde und zeige in sechs verschiedenen Spielmodi und unzähligen Levels was Du im Panzer drauf ist.

Obduction

Xbox One X Enhanced Starte in ein neues Sci-Fi-Abenteuer von Cyan, den Schöpfern von Myst. Du wirst ans andere Ende des Universums verschleppt und findest Dich in einer zerstörten außerirdischen Landschaft wieder. Erforsche diese fremde Welt und finde Deinen Weg zurück nach Hause.