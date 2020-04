PM: So sieht das erste Musikvideo von LOVRA in Dreams aus

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir haben uns die letzten Wochen und Monate durch zahlreiche Dreams-Kreationen von euch geträumt. Kleinere und größere Spiele kommen bei der Community ebenso gut an wie beeindruckende Landschaften oder Comedy-Videos. Aber wusstet ihr auch, dass man mit Dreams ganze Musikvideos produzieren kann, die auf professionellem Niveau sind?

Animiertes Musikvideo komplett in Dreams erschaffen

Vor einigen Tagen haben wir euch bereits davon berichtet, dass die Künstlerin LOVRA an einem in Dreams erstellten Musikvideo arbeitet. Zwei Creator aus Deutschland haben sich mit der jungen Musikerin zusammengetan und nun das Musikvideo zu „Someone in the Dark” animiert.

Hier erfahrt ihr mehr:

Marc (marcilein98) und Lars (bigsurf77) haben den Instrumentalteil der Single komplett in Dreams nachgestellt und dazu lediglich den originalen Song als Vorlage verwendet – die Umsetzung entstand dabei komplett in Dreams. Unter der künstlerischen Leitung von LOVRA ist in Dreams so ein Gesamtkunstwerk entstanden.

Sogar die Modelle und Kamerafahrten haben die Träumer eigenhändig mit den zur Verfügung stehenden Tools umgesetzt.

Hier könnt ihr das Musikvideo ansehen und euch davon überzeugen, was alles in Dreams möglich ist. Welchen Traum würdet ihr gern wahr werden lassen?

Behind the Scenes

“Ich bin vor allem froh, dass LOVRA so begeistert von den Ergebnissen ist – das ist nach der harten Arbeit ein gutes Gefühl.”, schwärmt Lars, der sich mit der musikalischen Umsetzung beschäftigt hat.

Marc, der sich vor allem um die Visuals gekümmert hat, startete mit der Konzeption.

Zunächst war es nötig herauszufinden, welchen Stil das Video haben soll und welche Story erzählt wird. Erst dann konnte er mit der Umsetzung einzelner Szenen loslegen. Wie die Zusammenarbeit mit LOVRA aussah, könnt ihr euch hier auf YouTube in einem Behind the Scenes-Video zur Erstellung des Dreams-Musikvideos anschauen.