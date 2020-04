PM: Xbox Frühlings-Rabatte: Alle Deals im Überblick

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Auch in diesem Jahr findest Du bei Xbox wieder fantastische Frühlings-Rabatte. Es warten vergünstigte Konsolen-Bundles, drei Gratismonate für Xbox Game Pass und eine riesige Auswahl reduzierter Spiele in der Digitalversion auf Dich!

Hast Du auf den perfekten Moment zum Kauf einer Xbox One gewartet? Dieser ist jetzt gekommen, denn es winken attraktive Rabatte auf Xbox One-Konsolen: Vom 01. bis 14. April kannst Du beim Kauf von Xbox One Konsolen bares Geld sparen.*

Xbox One X-Bundles erhältst Du ab 289 Euro, während Xbox One S-Bundles ab 229 Euro verfügbar sind. Schau direkt vorbei auf Amazon.de, bei Media Markt, Saturn, Otto in Deutschland sowie Media Markt in Österreich, im Microsoft Store online in der Schweiz und bei vielen weiteren Einzelhändlern.

Unter den Angeboten findest Du mehrere Bundles mit unterschiedlichen Spielen und Controllern, darunter:

Der beste Begleiter für Deine neue Xbox ist natürlich ein Xbox Game Pass. Vom 01. bis 14. April erhältst Du bei Amazon beim Kauf eines drei Monate gültigen Xbox Game Pass Ultimate drei weitere Monate gratis dazu.**

Xbox Game Pass Ultimate kombiniert die Vorteile desXbox Game Pass für Konsole,Xbox Game Pass für PCsowieXbox Live Goldund bietet ultimativen Spielspaß. Erhalte Zugriff auf eine umfassende, regelmäßig aktualisierte Bibliothek mit über 100 hochwertigen Spielen fürWindows 10 PCundXbox One.

Für alle, die ihre Spiele am liebsten digital abspeichern, kommt dieses Angebot wie gerufen: Vom 02. bis 13. April sparst Du beim Kauf eines Spiels in der digitalen Version auf Xbox.com bis zu 67 Prozent! Egal, ob Ego Shooter, Action Adventure oder Sport-Klassiker wie FIFA – im rund 1.700 Titel umfassenden Xbox One- Spielekatalog wirst Du auf jeden Fall fündig.

* Preisvorteil gegenüber UVP. Bei allen teilnehmenden Händlern. Solange Vorrat reicht.

** Angebot gültig bis 14.04.2020 bei teilnehmenden Händlern. Nur ein Kauf pro Kunde.