Windbound: Open-World-Survival-Adventure von Deep Silver angekündigt

PC Switch XOne PS4

Im fernen Australien entsteht bei den 5 Lives Studios (Satellite Reign, Coop-Taktik von 2015) derzeit das 3D-Actionadventure Windbound - Brave the Storm, das Publisher Deep Silver nun mit einem Trailer und einigen Screenshots für den 28. August 2020 angekündigt hat. PC-, Xbox-One-, PS4- und Switch-Spieler dürfen sich gleichermaßen auf ein Open-World-Abenteuer im bunten, comicartigen Look freuen, das den Fokus auf Survival mit ein paar Rollenspielelementen setzt.

In Windbound strandet ihr in der Gestalt der jungen Kara nach einem Sturm auf einer unbekannten und verlassenen Inselkette, auf der euch nichts anderes übrig bleibt, als sie zu erkunden, euch deren Ressourcen zunutze zu machen und schlicht zu überleben. Ihr müsst Nahrung sammeln und Werkzeuge, Jagdwaffen und Zubehör für den improvisierten Bootsbau fertigen, um schließlich ein neues Eiland zu erschließen. Jede dieser Inseln wartet mit einer eigenen Tierwelt, Landschaft und eigenen Herausforderungen auf. Im Mittelpunkt steht dabei der Auf- und Ausbau des Bootes. Auf Steam heißt es dazu: „Konstruiere dein Boot so, dass es selbst den stärksten Winden, monströsen Wellen und tödlichen See-Kreaturen widerstehen kann.“ Neben Crafting und dem täglichen Kampf ums Überleben entdeckt ihr im Adventure-Part auf eurer Reise zudem versteckte Geheimnisse und Ruinen, die die Geschichte dieses idyllischen, aber nicht ungefährlichen Plätzchens erzählen.