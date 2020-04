Schnäppchen KW 14/2020: Kostenlose Spiele und Spiele-Apps

PC iOS Android

Rayman Legends ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Rayman Legends ab 24,99 € bei Amazon.de kaufen.

Pünktlich zum Wochenende präsentieren wir euch wieder eine Übersicht von Spielen und Spiele-Apps, die ihr aktuelle gratis bei Steam, Epic Games Store und Co. sowie in Apples Appstore und Googles Playstore herunterladen könnt.

Ubisoft hat diese Woche eine einmonatige Aktion mit Gratisspielen angekündigt, bei der ihr euch zum Start den Jump-and-Run-Hit Rayman Legends (GG-Test mit Testnote 9.5) sichern könnt (allerdings nur noch bis heute 15 Uhr!). Im Epic Games Store gibt es aktuell unter anderem den "Walking-Simulator" Gone Home (GG-Test mit Testnote 6.5), der im Rahmen einer sehr persönlichen Geschichte zum Erkunden eines verlassenen Hauses einlädt. Außerdem erhalten Flipper-Freunde mit dem Care Package für Pinball FX3 insgesamt neun Tische (Star Wars Pinball, Aliens vs. Pinball, Marvel Pinball - Heavy Hitters), die ihr dauerhaft behalten dürft. Für unseren mobilen Spieler lohnt sich ein Blick auf das Puzzle-Spiel Homo Machina, in dem der Körper als Fabrik dargestellt wird, die von Arbeitern betrieben werden muss (News).

Im Folgenden haben wir für euch eine Auswahl von interessanten Gratistiteln zusammengestellt. Wie lange die Spiele kostenlos angeboten werden, ist nicht immer bekannt, weshalb ihr bei Interesse schnell zuschlagen solltet.

PC

Spiele-Apps

Homo Machina : Android / iOS

: Android / iOS Monument Valley 2 : iOS / Android

: iOS / Android PepeLine : iOS

: iOS PepeLine Adventures : iOS

: iOS Rainmaker: The Beautiful Flood: iOS

Falls ihr weitere Spiele findet, könnt ihr gerne in den Kommentaren darauf hinweisen und wir aktualisieren die Liste.