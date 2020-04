Fallout 76: Bisherige Käufer können Steam-Version kostenlos erhalten

PC XOne PS4

Am 14. April erscheint Fallout 76 (zum Test) auf Steam. Der im November 2018 für PC (nur Bethesda-Launcher), Xbox One und PS4 veröffentlichte MMO-Ableger der erfolgreichen RPG-Serie wird gleichzeitig auch das seit langer Zeit angekündigte Wastelanders-Update erhalten. Nähere Infos zu dessen Inhalt könnt ihr unserer News aus dem vorletzten Monat entnehmen, in der wir noch von einem um eine Woche früheren Steam-Release ausgegangen waren.

Wer bis zum 12. April um 17:59 Uhr seinen Bethesda.net-Account, auf dem Fallout 76 freigeschaltet ist, mit seinem Steam-Account verknüpft, erhält das Spiel samt Wastelanders-DLC zum Launch kostenlos auch auf Valves Vertriebsplattform. Die Freischaltung des Titels soll automatisch erfolgen, ihr müsst also nach dem Verbinden der Konten nichts weiter tun, um Fallout 76 in eurer Steam-Bibliothek freizuschalten. Zusätzlich bekommt ihr dort dann auch die Fallout Classic Collection, bestehend aus Fallout 1, Fallout 2 und Fallout Tactics, denn diese wird auch allen Neukäufern von Fallout 76 auf Steam in den ersten zwei Wochen nach Release geschenkt.

Der Spielfortschritt wird von der Bethesda-Plattform hin zu Steam übernommen, lediglich Atome und Fallout-1st-Mitgliedschaftsansprüche werden nicht übertragen, mit Atomen erworbene Gegenstände jedoch schon. Die Steam-Achievements werden denen der Xbox One und der PS4 entsprechen. Außerdem wird es Cross-Play auf dem PC zwischen den beiden Plattformen geben.