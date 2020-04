The Last of Us 2: Wegen Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben

PS4

The Last of Us - Part 2 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wäre alles so gelaufen, wie es das Entwicklerstudio Naughty Dog geplant hatte, dann könntet ihr The Last of Us - Part 2 schon längst spielen, da der ursprüngliche Veröffentlichungstermin auf den 21. Februar dieses Jahres terminiert war. Nachdem wir euch im Oktober des vergangenen Jahres über die Verschiebung des PS4-exklusiven Titels in den Mai informierten, steht nun fest, dass ihr euch weiterhin gedulden müsst.

Sowohl Sony Computer Entertainment als auch Naughty Dog selbst gaben bekannt, dass der Release von The Last of Us - Part 2 abermals verschoben wird – dieses Mal auf unbestimmte Zeit. So schreibt Sony zum Beispiel, dass die derzeitige globale Krise und die damit einhergehenden logistischen Probleme zu dieser „schwierigen Entscheidung“ geführt hatten.

Das Studio weist unter anderem darauf hin, dass die Entwicklung des kommenden Actionadventures nahzu abgeschlossen ist und derzeit die letzten Fehler beseitigt werden. Man sei jedoch mit der Realität in dem Sinne konfrontiert worden, dass sich die Schwierigkeiten in Bezug auf die Logistik „unserer Kontrolle“ entziehen.

Da die Entwickler den Titel allen Interessierten etwa zur gleichen Zeit zur Verfügung stellen und gleichzeitig das „beste Spielerlebnis“ liefern möchte, wird die Veröffentlichung so lange verschoben, bis die logistischen Probleme gelöst werden konnten. Zugleich hoffen die Verantwortlichen, dass die Verzögerung nicht allzu lange dauert.