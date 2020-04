PM: Aggro Crab Games veröffentlicht Going Under für PlayStation 4

PC Switch

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nick und Caelan, Aggro Crab Games:

Aggro Crab Games gibt mit Freude bekannt, dass Going Under diesen September für PS4 veröffentlicht wird!

Going Under ist ein Dungeon Crawler mit Roguelite-Elementen, in dem ihr die verfluchten Ruinen gescheiterter Tech-Start-ups erkundet. Ihr nutzt Büromaterial als Waffen und kämpft euch durch verlassene Bürokomplexe. Ob du einen Dämon mit einer Reißzwecke erstichst oder einen Goblin mit deinem Smart überfährst – die Möglichkeiten im Kampf sind vielseitig.

Während deines neuen Jobs lernst du außerdem Fähigkeiten, die das Spiel völlig verändern. Nutze mächtige Effekte, um einen ganzen Raum in Brand zu setzen, Feinde zu Verbündeten werden zu lassen oder deine Arme super muskulös zu machen oder so.

In der Geschichte geht es um Jackie, frischgebackene Hochschulabsolventin, die in der nicht allzu fernen Zukunft ein unbezahltes Praktikum in der Stadt Neo Cascadia beginnt. Eigentlich hatte Jackie sich um einen Marketingjob beworben, wird nun aber eingesetzt, um die Monster im Keller abzuwehren, bevor diese die Produktivität im Büro an der Oberfläche ruinieren. Ihre Kollegen respektieren sie vielleicht noch nicht … aber mit der Zeit können sie zu wertvollen Verbündeten werden, während Jackie für ihren Arbeitgeber Monsterhorden niedermetzelt.

Werdet ihr euer Praktikum überleben? Was werdet ihr über das Start-up erfahren, das euch eingestellt hat, und welche Geheimnisse verbirgt das mysteriöse Mutterunternehmen? Könnt ihr es vermeiden, für immer … unterzugehen?

Going Under erscheint für PS4 im September 2020!

Kopf hoch, Praktikanten!

Nick & Caelan