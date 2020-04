GG-intern: GamersGlobal in Pandemie-Zeiten

Home Office und Co.

Teaser Ein kurzer Zwischenstand für User, die keine Podcast-Hörer sind und sich auch nicht via Premium-Magazin oder Platin-Update informieren können.

2. April, in Zeiten der Corona-Krise. Ganz Salmdorf ist verlassen. Ganz Salmdorf? Nein, ein kleines Bürogebäude im Herzen Salmdorfs, das man aus 200m Höhe, also fast schon aus dem Weltall, problemlos erkennen kann (nicht das Bürogebäude, aber Salmdorf), dieses Bürogebäude also hat tagsüber immer noch einen zu etwa einem Drittel gefüllten Parkplatz. Weil kleinere, inhabergeführte Unternehmen halt auch in der Krise inhabergeführt bleiben, und Inhaber bleiben am liebsten "in der Firma".

Auch die GamersGlobal-Redaktion ist täglich besetzt, meist aber nur vom, richtig, Inhaber. Doch auch Dennis und Hagen schauen ab und zu rein, wenn es einfach anders gar nicht oder nur schwer geht. Generell und überwiegend aber ist die Redaktion seit zwei Wochen im Home-Office-Modus. Unser Ausstoß ist dadurch nicht geringer geworden, wovon ihr euch sicher selbst überzeugen konntet. Ein großes Dankeschön dafür an Dennis und Hagen, aber auch an unsere freien Autoren, insbesondere Benjamin Braun! Und auch an der Seite selbst wird weitergewerkelt, dank unserer Technik-Zauberer Fabian Knopf und Sascha Fietz.

Und gerade in einer, ja, das ist es, Krisenzeit wie dieser macht sich das Mitmach-System von GamersGlobal bezahlt: Selten hatten wir so viele gute User-News wie in den letzten Wochen! Vielen Dank an alle User-Schreiber und -Autoren, und gerade jene, die sich auch im Hintergrund um Dinge kümmern, wie unsere User-Artikel-Beauftragten ChrisL und Admiral Anger, unsere Archivare Claus und Maverick, nicht zu vergessen unsere Mods Gryz Mahlay und Hannes Hermann (der erst seit kurzem dabei ist und sich super eingeführt hat). Danke auch an die Checkler, von denen einer (Vampiro) gerade an gleich zwei größeren Projekten sitzt.

Wirtschaftlich treffen uns die aktuellen Umstände stärker, als zunächst angenommen: Im Februar und März sind etliche Abos abgelaufen, die durch neu abgeschlossene nicht kompensiert wurden. Der Anzeigenverkauf ist im Februar und März fast zum kompletten Stillstand gekommen, auch davon konntet ihr euch (wenn ihr euch normalerweise Anzeigen anzeigen lasst) überzeugen. Unsere Affiliate-Einnahmen sind auf einem historischen Tiefstand. Dass es gerade nicht die besten Zeiten für Auftragsarbeiten sind, kommt hinzu, auch hier fehlt uns im Vorjahresvergleich bereits der eine oder andere Euro. Ebenfalls ungünstig machen sich schon geplante und bezahlte Reisen bemerkbar (etwa zur abgesagten E3), die aktuell Geld binden, das wir mit großer Sicherheit nicht vollständig zurückerhalten werden. Wir stehen ferner durch eine kürzlich erhaltene Büro-Kündigung vor ungeplanten Ausgaben in der näheren Zukunft.

Kurzum: Wir freuen uns sehr darüber, wie gut das neue Crowdfunding-Projekt zum Warhammer 2 Letsplay läuft, auch wenn es die Mindereinnahmen natürlich nicht ausgleicht. Weitere Crowdfundings werden im Jahresverlauf folgen, vermutlich bereits Ende April. Und wir freuen uns besonders über jeden, der sich gerade jetzt zu einem Abo-Abschluss, einer Abo-Verlängerung oder gar einem Abo-Upgrade entscheidet.

Wir wollen euch auch in den kommenden Monaten weiterhin die gewohnte Leistung bringen und den gewohnten Umfang. Wir wollen gleichzeitig Maßnahmen wie Kurzarbeit oder Auftragskürzungen bei freien Autoren unbedingt vermeiden -- im Spielejournalismus verdienen sowieso schon die wenigsten wirklich gut.

Helft uns bitte dabei, natürlich nach euren Möglichkeiten: Zahlt gutes Geld für gute Arbeit! Wer GamersGlobal.de aktuell ohne Abo nutzt, darf das gerne auch weiter tun, wir planen keinerlei Einschränkungen der vielen freien Inhalte und bieten auch von den kostenpflichtigen regelmäßig etliche kostenlose Beispiele. Er (oder sie) muss sich auch nicht rechtfertigen oder ein schlechtes Gewissen haben. Aber sie (oder er) sollte wissen, dass uns abolose, nicht-crowdfundende Besucher so gut wie kein Geld einbringen. Aktuell nicht einmal im Cent-Bereich, siehe fehlende Werbung.

Wir hoffen also, dass euch unsere Arbeit (weiterhin) etwas wert ist!

Bleibt gesund,

Euer GG-Team