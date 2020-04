PM: "Claymore Game Studios" beginnt die Entwicklung des neuen Commandos

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

3. internes Studio der Kalypso Media gegründet:

„Claymore GameStudios“ nehmen in Darmstadt ihre Arbeit auf

Die Kalypso Media Group gab heute die Gründung ihres dritten internen Entwicklung-Studios und den Start der Arbeiten an der nächsten Generation der legendären „Commandos“-Strategieserie bekannt. Der neue Entwickler „Claymore Game Studios“ ist nach der erfolgreichen Kommando-Mission der Britischen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg, „Operation Claymore“ (1941), benannt. Mit Sitz in der Innenstadt von Darmstadt liegt das Studio in einer attraktiven Umgebung und ist zudem schnell aus den Ballungsgebieten Rhein-Main und Rhein-Neckar erreichbar.

Ein Kernteam erfahrener Entwickler unter der Leitung von Studio Director Jürgen Reußwig ist bereits damit beschäftigt, die Grundlagen für das neue „Commandos“-Spiel auszuarbeiten. Da sich das Studio noch erheblich vergrößern soll, ist Kalypso Media auf der Suche nach zusätzlichen, engagierten Entwicklern, die die Herausforderung annehmen, den neuen Teil der legendären Echtzeit-Taktik-Serie „Commandos“ mitzugestalten.

Vor allem werden Kandidaten gesucht mit Erfahrung in den Bereichen Level- und Missionsdesign sowie

UI-/UX-, VFX-Artists, Animationsspezialisten und 3D-Generalisten, die idealerweise auch mit der Unreal Engine vertraut sind. Bewerbungen können via der einschlägigen Karriere-Portale oder gleich über die Job-Sektion der Kalypso Media Website eingereicht werden.

"Ich bin sehr glücklich, dass die Gründung unseres neuen internen Studios und damit der Beginn der Entwicklung des neuen ‚Commandos‘-Spiels pünktlich startet. Wir sind auf dem Weg, das bestmögliche ‚Commandos‘-Spiel zu liefern und werden alle Anstrengungen unternehmen, um ein großartiges Spielerlebnis für PC- und Next-Gen-Konsolen zu schaffen, das dem Erbe desFranchise würdig ist", kommentiert Simon Hellwig, Gründer und CEO der Kalypso Media Group GmbH.

Jürgen Reußwig, Studio Director der „Claymore Game Studios“, fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr, dass es uns in kurzer Zeit gelungen ist, sowohl das Kernteam zusammenzuführen als auch unsere neuen Büros bezugsfertig zu machen. Wir haben bereits mit der Entwicklung begonnen und werden unser Team in den kommenden Monaten um weitere talentierte Mitarbeiter erweitern und ihnen damit die Chance bieten, zu einem integralen Bestandteil der Entwicklung einerikonischen Strategiespiel-Serie zu werden."

Die Bewerbungs-Phase für das neue Studio ist im vollen Gange und die Stellen werden auf einschlägigen Job-Börsen sowie unter https://www.kalypsomedia.com/Kalypso-Frankfurt-Studio ausgeschrieben.