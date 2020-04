Kein Abo? Neue Premium-Beispiele im April 2020

7 Premium-Artikel zum Reinschnuppern

Teaser Ohne Abo entgehen euch etliche schöne Inhalte bei uns – aber ohne Möglichkeit für euch zum Reinschnuppern entgehen uns potenzielle Abonnenten. Deshalb gibt's regelmäßig kostenlose Beispiele für euch!

Stunde des Kritikers: Half-Life Alyx

In dieser Solostunde nimmt sich Jörg einen der besten bisherigen VR-Titel vor und überzieht mal kurz um 30 Minuten. Ganz aus Versehen, natürlich! Ihr seht den Zusammenschnitt mit 31min Länge.

Test: Black Mesa

Nach vielen Jahren Entwicklungszeit ist das Fan-Remake des ersten Half-Life nun wirklich erschienen. Doch ist es in all der Zeit auch gut gereift oder gehört es zum Alteisen der Shooter-Garde?

Meinung: PS6 XY: Wen interessiert das?

Die Spezifikationen von PS5 und Xbox Series X sind bekannt, das sollte doch eigentlich ein Grund zur Freude sein? Nicht für den Spieleveteranen Michael Hengst, der die Daten zum Gähnen findet.

Die Viertelstunde: Wasteland 3

Der neue Wasteland-Teil soll schöner, kompakter und im Detail besser werden als der direkte Vorgänger. Jörg hat die ersten Stunden des Taktik-RPGs gespielt und berichtet euch.

Jörgspielt: Codex of Victory – 1-A Globalstrategie für Hartgesottene

Gerade im Bereich Strategiespiele gibt es immer wieder Indie-Perlen, denn die Spielmechanik zählt hier mehr als die Grafik. Manche Geheimtipps sind so geheim, dass sie auch nach Jahren keiner kennt...

WoSchCa 6.3.2020: Gameplay von Half-Life: Alyx & GDC 2020 verschoben

Diesen Freitag besprechen Dennis und Hagen ausführlicher die Gameplay-Szenen von Half-Life - Alyx und widmen sich der angekündigten HBO-Serie zu The Last of Us sowie großen Veranstaltungs-News.

Square Enix lässt im ersten Teil des JRPG-Remakes in Midgar keinen Stein auf dem anderen. In der 4K-Preview seht ihr die flotten Kämpfe und die glaubhafte Dynamik der Heldentruppe.

Auf GamersGlobal sind viele Inhalte kostenfrei, doch alle geschriebenen Tests und Previews sowie deren Audiofassungen gibt es erst ab der ersten Abostufe (Fairness), und viele unsere aufwändigeren Formate erst ab der Abostufe Premium. Darunter beispielsweise diemit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer oder Meinungsartikel von Autoren wie Mick Schnelle, Michael Hengst ("Die Hengst-Chroniken") oder Harald Fränkel ("Fränkel spielt verrückt").Über die Abo-Vorteile informiert euch diese Infoseite Damit ihr euch dennoch ein Bild von den Premium-Inhalten machen könnt (oder natürlich einfach zum Schmökern/Ansehen), veröffentlichen wir regelmäßig einige Premium-Inhalte aus dem Vormonat für begrenzte Zeit "frei für alle". Viel Spaß!