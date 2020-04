Gewinner der Premium-Verlosung im März 2020

Preise, Preise, Preise!

Teaser Viel Zeit zum Spielen dürfte aktuell bei vielen vorhanden sein, also beglücken wir unsere Premium-User wieder mit Spielen. Dieses Mal: Vampyr, Romance of the Three Kingdoms 14 und Need for Speed - Heat.

Es ist einmal wieder soweit, ein neuer Monat ist angebrochen und dementsprechend lassen wir uns nicht lumpen und beschenken unsere Premium-User. In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Corona-Virus ist neues Spielefutter schließlich nie verkehrt. Also haben wir unter allen GamersGlobal-Premium-Abonnenten (natürlich haben auch Gold-, Platin-, und Diamant-User automatisch an der Verlosung teilgenommen) drei Spiele verlost. Welche das sind und wie die glücklichen Gewinner heißen, das erfahrt ihr nachfolgend:

Severian (Abonnent seit Januar 2012) gewinnt Romance of the Three Kingdoms 14 (PS4)

(PS4) Spitter (Abonnent seit Januar 2019) gewinnt Need for Speed - Heat (PC)

(PC) Brani (Abonnent seit Februar 2019) gewinnt Vampyr (Switch)

Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass dies nur ein kleines Goodie ist. Die eigentlichen Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft sind wesentlich vielfältiger, darunter das Ansehen der Stunde der Kritiker und "faire Werbefreiheit" ohne Adblocker. Welche Vorteile es sonst noch gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.